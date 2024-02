"Nicht wählbar": Katholische Bischöfe stellen sich gegen AfD

Zum Abschluss ihrer Vollversammlung in Augsburg haben die katholischen deutschen Bischöfe sich mit einer gemeinsamen Erklärung gegen Rechtsextremismus und Nationalismus gewandt. Rechtsextremismus habe es in Deutschland und Europa auch nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben, in den vergangenen Jahren aber hätten sich rechtsextreme Haltungen stark verbreitet, heißt es in dem Papier. "Nach mehreren Radikalisierungsschüben dominiert inzwischen vor allem in der Partei 'Alternative für Deutschland' (AfD) eine völkisch-nationalistische Gesinnung."

Die AfD changiere zwischen einem echten Rechtsextremismus, den der Verfassungsschutz einigen Landesverbänden und der Jugendorganisation der Partei attestiere, und einem Rechtspopulismus, der weniger radikal und grundsätzlich daherkommt. "Der Rechtspopulismus ist der schillernde Rand des Rechtsextremismus, von dem er ideologisch aufgeladen wird." In beiden Fällen werde stereotypen Ressentiments freie Bahn verschafft: gegen Geflüchtete und Migranten, gegen Muslime, gegen die vermeintliche Verschwörung der sogenannten globalen Eliten, immer stärker auch wieder gegen Jüdinnen und Juden.

Die deutschen Bischöfe betonen daher: "Völkischer Nationalismus ist mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild unvereinbar. Rechtsextreme Parteien und solche, die am Rande dieser Ideologie wuchern, können für Christinnen und Christen daher kein Ort ihrer politischen Betätigung sein und sind auch nicht wählbar." Die Verbreitung rechtsextremer Parolen – dazu gehörten insbesondere Rassismus und Antisemitismus – sei überdies mit einem haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar.

