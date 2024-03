Nach Anschlag: Tesla-Chef Elon Musk besucht Werk in Brandenburg

Tesla-Chef Elon Musk hält trotz des Anschlags auf die Stromversorgung als bisherigen Höhepunkt der anhaltenden Proteste an den Ausbauplänen für sein Werk in Grünheide fest. Bei einem überraschenden Besuch der Fabrik in Brandenburg stärkte der Chef des Autoherstellers seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Mittwoch den Rücken. "Sie können uns nicht stoppen!" ("They can't stop us!"), rief er ihnen unter Jubel und "Elon"-Rufen zu und bekannte sich unmissverständlich zum Standort.

Musk über Grünheide: "Es ist ein toller Ort"

Auf die Frage eines Journalisten, ob der Ausbau der Anlage weiterhin geplant sei, antwortete Musk: "Ja, absolut. Ich glaube, es ist ein toller Ort". Die Beschäftigten dürften seine Worte dankbar aufgenommen haben. Verunsicherung und Sorge hatten sich zuletzt bei ihnen breit gemacht, nachdem ein Anschlag auf die Stromversorgung des Werks die Produktion tagelang zum Erliegen gebracht hatte. Erst am Mittwoch ging die Arbeit in dem Werk weiter. Mit der Frühschicht war laut einer Sprecherin wieder die volle Belegschaft an Bord.

Wiederaufnahme des Betriebs: Tesla-Mitarbeitende erleichtert

Elon Musk habe ihnen mit seiner Rede Mut machen wollen, betonte Betriebsratschefin Michaela Schmitz im Anschluss. "Er war sehr froh, dass niemand verletzt wurde bei dem Anschlag und hat die Mitarbeiter natürlich auch ermutigt, nach vorn zu schauen und dass wir uns nicht unterkriegen lassen sollen", schilderte sie den Auftritt des Tesla-Chefs. "Die Erleichterung spürt man bei den Mitarbeitern, dass alle froh sind, wieder zur Arbeit kommen zu können."

Auf seiner Plattform X (ehemals Twitter) dankte Musk der Belegschaft des Tesla Giga Berlin Teams, dass die Anlage wieder mit Strom versorgt wird.