"Mitreden!": Braucht Deutschland wieder eine Wehrpflicht?

Deutschland darf nie (wieder) ein anderes Land angreifen. So steht es im Grundgesetz, das nach dem von Hitlerdeutschland entfachten Zweiten Weltkrieg verfasst wurde und in genau zwei Wochen 75 Jahre alt wird. Was die Bundesrepublik laut ihrer Verfassung darf: sich selbst und verbündete Staaten verteidigen. Und das mithilfe der Bundeswehr, die diese Hauptaufgabe schon im Namen trägt: "wehr" kommt von "Abwehr" beziehungsweise "abwehren".

Zu diesem Abwehr- und Ernstfall kam es bisher nie. Doch seit dem 24. Februar 2022 und Russlands völkerrechtswidrigem Überfall auf die Ukraine ist der Krieg zurück in Europa – und damit auch die Frage: Wäre die Truppe überhaupt in der Lage, die Bundesrepublik und ihre Nato-Partner zu verteidigen? Fehlt es für einen umfassenden Schutz nicht nur an Material, sondern auch an Personal? War es womöglich falsch, die Wehrpflicht im Jahr 2011 auszusetzen?

Jüngere lehnen Pflichtdienst mehrheitlich ab

Die Wehrpflicht galt 55 Jahre für alle volljährigen männlichen Staatsbürger, bis sie im Jahr 2011 auf Betreiben des damaligen CSU-Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg und unter der ehemaligen schwarz-gelben Bundesregierung ausgesetzt wurde, was in der Praxis ihrer Abschaffung gleichkam. Auch die Zivildienst-Ära endete am 30. Juni 2011.

Zu diesem Zeitpunkt konnte von einer Wehr-"Pflicht" schon keine Rede mehr sein. Im Jahr 2010 waren rund 57.000 Männer eingezogen worden [externer Link], die Zahl der Zivildienstleistenden und vor allem die der Zurückgestellten und Ausgemusterten war um einiges größer, auch die fortwährenden Verkürzungen der Dienstdauer auf zuletzt nur noch sechs Monate hatten den jahrzehntelangen Trend nicht gestoppt. Eine Wehrgerechtigkeit, nach der die Landesverteidigung möglichst gleichmäßig allen männlichen Bürgern auferlegt werden soll, war längst nicht mehr gegeben. Heutzutage wird diese Wehrgerechtigkeit nur noch im Spannungs- und Verteidigungsfall relevant – aber weil dieser eben wegen der russischen Aggression wahrscheinlicher geworden ist, wünschen sich viele eine Wehrpflicht zurück.

Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern" vor knapp zwei Monaten kam zu dem Ergebnis: 52 Prozent sind für die Wiedereinführung der Wehrpflicht, 43 Prozent dagegen. Wobei die Ansicht jüngerer Menschen vom Gesamtbild stark abweicht: Hier ist eine klare Mehrheit gegen einen militärischen Pflichtdienst [externer Link]. Ein Ergebnis, das in anderen Befragungen ähnlich ausfällt.