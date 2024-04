Russen rücken vor – Ukrainer an der Front unter großem Druck

Die ukrainische Verteidigung wehrt sich derzeit mit letzter Kraft gegen die russischen Angreifer. Diese nahmen in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben mehrere Dörfer in der Ostukraine ein. Das russische Verteidigungsministerium meldete zuletzt am Sonntag die Eroberung der kleinen Ortschaft Nowobachmutiwka im Gebiet Donezk.

"Die Lage an der Front hat sich verschärft", schrieb der ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj am Sonntag auf Facebook. Der Feind greife in mehreren Stoßrichtungen an und habe sich ein Übergewicht an Menschen und Material verschafft. "Entlang der gesamten Frontlinie wurde in dieser Woche weiter heftig gekämpft", so Syrskyj weiter. "Die Lage ändert sich dynamisch - in einigen Gebieten hat der Feind taktische Erfolge erzielt, in anderen Gebieten konnten wir die taktische Position unserer Truppen verbessern."

Russische Truppen rücken weiter vor

Die russischen Streitkräfte hatten schon am Samstag berichtet, dass sie nach der Einnahme einzelner Ortschaften im Gebiet Donezk tief in die Verteidigung der ukrainischen Armee eingedrungen seien. Die Angaben waren nicht überprüfbar. Auch ukrainische Medien berichteten am Samstagabend, dass Russland etwa das Dorf Berdytschi erobert habe und sich auch in dem Ort Otscheretyne festsetze.

Westliche Militärexperten beobachten ebenfalls ein Vorrücken der russischen Truppen. "Russland wird absehbar spürbare taktische Gewinne erzielen in den kommenden Wochen, während die Ukraine darauf wartet, dass US-Unterstützung an der Front ankommt", analysierte das Institut für Kriegsstudien (ISW) in den USA.

