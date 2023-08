Messerattacke an Schule in Bischofswerda - Junge verletzt

Der Notruf ging bei der Polizei gegen 9.45 Uhr bei der Polizei ein. Es wurde gemeldet, dass ein Jugendlicher mit einem Messer bewaffnet durch einen Schulkomplex lief, in dem sich eine Grund- und eine Oberschule befinden.

Polizei überwältigt Tatverdächtigen

Ein Spezialeinsatzkommando rückte an. Das Schulgebäude wurde geräumt, die Schülerinnen und Schüler in Sicherheit gebracht. Der Tatverdächtige, bei dem es sich laut Polizei um einen 16-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit handelt, konnte von Polizisten überwältigt werden. Laut Presseberichten hatte er sich nach der Tat selbst angezündet, wodurch er Brandverletzungen erlitt, die nun in einem Krankenhaus behandelt werden.

Verletzter Junge in Klinik geflogen

Ein achtjähriger Junge, der von dem Messerstecher verletzt wurde, wurde nach Angaben des sächsischen Kultusministeriums mit einem Hubschrauber ebenfalls in eine Klinik geflogen. Der Zustand des Jungen, der die dritte Klasse besuche, sei stabil, hieß es. Er sei an Kopf und Hals durch Stiche schwer verletzt worden.