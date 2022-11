Mehrere Tote nach Schüssen in Walmart-Supermarkt in den USA

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Walmart-Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen getötet worden. Auch der mutmaßliche Schütze sei nicht mehr am Leben, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch mit. Eine genaue Opferzahl nannte er nicht, es seien aber "weniger als zehn" Menschen umgekommen.

Laut Polizei wohl ein einzelner Schütze

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Chesapeake. Die Polizei erhielt am Dienstagabend gegen 22 Uhr Ortszeit einen Notruf, wie der Sprecher mitteilte. Zum möglichen Motiv wurden keine Angaben gemacht. Unklar war zunächst auch, wie der mutmaßliche Täter umkam. Im Raum stand die Vermutung, dass er sich womöglich selbst das Leben nahm.

Einem Polizeivertreter zufolge handelt es sich vermutlich um einen einzelnen Schützen. Ermittler durchsuchten den Supermarkt und sicherten die Umgebung. Der Polizeisprecher sagte, auf die Beamten sei seines Wissens nach nicht geschossen worden. Walmart erklärte in einer ersten Reaktion, man sei durch "das tragische Ereignis" schockiert.

Debatte um Verschärfung des US-Waffenrechts

In den USA wird schon längere Zeit eine Debatte zur Verschärfung des Waffenrechts geführt. Das Waffenrecht in den USA wird zum Teil von den Bundesstaaten bestimmt. Vielerorts können Sturmgewehre schon ab 18 Jahren ohne viel Aufwand gekauft werden.

Im Juni hatte das US-Repräsentantenhaus einige Verschärfungen des Waffenrechts gebilligt. Auch US-Präsident Joe Biden spricht sich immer wieder für ein schärferes Waffengesetz aus. Erst am Wochenende waren bei Schüssen in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Gemeinschaft populären Nachtclub im US-Bundesstaat Colorado fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden.

Mit Informationen von Reuters, dpa und AFP