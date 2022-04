13 Verletzte bei Schüssen in New Yorker U-Bahn-Station

Bei Schüssen in einer U-Bahn-Station in New York sind mindestens 13 Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Brooklyn. Die Polizei rief die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter auf, die Gegend zu meiden.