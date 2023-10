Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Razzia: Oberbayer wollte Waffen für Lauterbach-Entführung kaufen

Eine Gruppe soll geplant haben, Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu entführen und wichtige Infrastruktur zu beschädigen. Nun gab es in diesem Zusammenhang wohl mehrere Festnahmen und Razzien auch in Bayern. Was bislang bekannt ist.