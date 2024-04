Luftverschmutzung: Die Bedeutung von Feinstaub, Stickoxiden & Co

Erkrankungen der Atemwege

Hauptquelle der Stickstoffoxide in den Städten ist der Straßenverkehr, vor allem die Emission von Diesel-Motoren. Weil jedoch immer mehr alte Diesel-Fahrzeuge durch neue, sauberere Modelle ersetzt werden, sind die Emissionen laut Umweltbundesamt (UBA) seit langem rückläufig. Seit 1990, also in den letzten drei Jahrzehnten, sanken sie laut UBA um fast 66 Prozent. Dennoch sind nach Angaben der Europäischen Umweltagentur (EUA) die Konzentrationen, vor allem in den Ballungszentren, noch immer zu hoch.

Stickstoffdioxid ist ein starkes Oxidationsmittel, das zu Entzündungsreaktionen in den Atemwegen führen kann - mit Folgen wie Atemnot, Husten, Bronchitis, chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen. Nach Angaben des UBA werden bei hoher NO2-Konzentration auch mehr Menschen mit Erkrankungen der Atemwege und der Lunge sowie des Herzkreislauf-Systems in Krankenhäuser eingewiesen. Auch eine Zunahme der Sterblichkeit lässt sich nach Angabe der Behörde feststellen.

Überschreitung der Grenzwerte rückläufig

Der EU-Jahresgrenzwert für Stickoxid-Emissionen liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (40 µg/m³), also 40 Millionstel Gramm. Zudem gilt ein Ein-Stunden-Grenzwert für Stickstoffdioxid von 200 µg/m³, der pro Jahr nicht öfter als 18 mal überschritten werden darf. Immer mehr deutsche Städte können diese Grenzwerte einhalten. Während nach Angaben der Bundesregierung 2018 noch 42 Prozent der verkehrsnahen Messstationen in deutschen Städten einen zu hohen Stickstoffdioxid-Wert registrierten, waren es 2019 noch 21 Prozent und 2020 nur noch drei bis vier Prozent. Aktuell wird der Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft laut Umweltbundesamt noch an einem Prozent aller Messstellen überschritten. Der Ein-Stunden-Grenzwert von 200 Mikrogramm wurde nirgends überschritten.

Weniger Städte mit zu hoher Belastung

Auch die Zahl der Städte, die eine zu hohe NO2-Belastung aufweisen, sinkt ständig. Im Jahr 2018 lagen noch 57 Städte über dem geltenden Grenzwert, 2019 waren es noch 25, 2020 sank die Zahl auf sechs, 2021 weiter auf drei. 2022 schließlich waren es nur noch zwei Städte: Essen und München. Die Stadt München hatte wegen zu hoher Stickoxidwerte Dieselfahrverbote im Zentrum ab Februar 2023 beschlossen.

Feinstaub

Neben Stickoxiden spielt bei der Luftverschmutzung Feinstaub eine große Rolle. Als Feinstaub bezeichnet man Teilchen in der Luft, die nicht sofort zu Boden sinken, sondern eine gewisse Zeit in der Atmosphäre verbleiben. Feinstaub kann natürlichen Ursprungs sein oder durch menschliches Handeln entstehen. Hierzu zählen Verbrennungsprozesse in Kraftfahrzeugmotoren, Kraft- und Fernheizwerken, Abfallverbrennungsanlagen, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern, bestimmte Industrieprozesse und auch der Umschlag von Schüttgut - etwa Baustoffe wie Sand, Kies und Zement oder Rohstoffe wie Kohle, Erze und Salze.

In Ballungsgebieten sind vor allem der Straßenverkehr und Bautätigkeiten wesentliche Feinstaubquellen. Beim Autoverkehr gelangt Feinstaub nicht nur durch die Verbrennung in den Motoren in die Luft, sondern auch durch Bremsen-, Reifen- und Fahrbahnabrieb sowie durch die Aufwirbelung von Staub auf der Fahrbahnoberfläche.