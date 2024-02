Lufthansa-Streik beendet: Verdi geht in Tarifgespräche

Ohne sie stehen die Flughäfen in Deutschland still: Nach dem gestrigen Warnstreik hat das Lufthansa-Bodenpersonal am Morgen wieder seine Arbeit aufgenommen. Mit ihrer Arbeitsniederlegung forderten die knapp 25.000 Beschäftigten bessere Löhne und Arbeitsbedingungen für ihre Arbeit an den Schaltern, der Flugzeugabfertigung und im Frachtbetrieb. Es war bereits der zweite Warnstreik des Bodenpersonals im Februar. Mehr als 1.000 Flüge an sieben Flughäfen in Deutschland fielen aus. Heute setzt die Gewerkschaft Verdi in Frankfurt ihre Tarifverhandlungen mit Lufthansa fort.

Verdi fordert mehr Geld und Inflationsausgleichsprämie

Die Gewerkschaft verhandelt für die Lufthansa-Beschäftigte am Boden und fordert 12,5 Prozent mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie. Lufthansa bot nach eigenen Angaben zuletzt - bei einer deutlich längeren Laufzeit als von Verdi gefordert - zehn Prozent mehr Geld sowie einen Inflationsausgleich. Verdi rechnet am Mittwoch mit einer "langen Verhandlungsnacht".

Ebenfalls ab Mittwoch setzt Verdi die Tarifgespräche mit dem Arbeitgeberverband BDLS für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich in Berlin fort. Sie sind in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, in der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig. Hier hatte es ebenfalls Anfang Februar Streiks gegeben.

Bereits zweiter Warnstreik des Bodenpersonals

Bereits Anfang Februar streikte auch das Bodenpersonal der Lufthansa einen Tag lang. Dieses Mal war der Ausstand von Technikern, Logistikern und Schalterpersonal besonders an den Drehkreuzen München und Frankfurt zu spüren, wo auch am Mittwoch noch Flüge abgesagt werden. Am Morgen zeigte die Online-Anzeige am Münchner Flughafen zum Beispiel noch mehrere Annullierungen an. Streikaktionen gab es auch in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart.

Vor den beiden Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals hatte Verdi am 1. Februar einen bundesweiten Warnstreik der Luftsicherheitsleute organisiert, der ebenfalls zu rund 1.100 Flugausfällen geführt hatte.