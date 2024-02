"Rettet sie aus der Hölle": Geisel-Video löst Wut in Israel aus

Eine Frau, die ein kleines Kind an sich drückt, umringt von bewaffneten Männern. Sie hüllen sie in ein Tuch, nur der Kopf des Kindes guckt noch heraus. Die Frau muss in ein Auto steigen. Das Video einer Überwachungskamera hat die israelische Armee eigenen Angaben zufolge in Chan Junis im Gazastreifen sichergestellt. Es soll die aus dem Kibbuz Nir Os verschleppte 32-jährige Schiri Bibas mit ihrem Baby Kfir und ihrem vierjährigen Sohn Ariel in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober nach ihrer Entführung zeigen - lebend.

Armeesprecher: "Werden jeden Stein umdrehen"

"Wir sorgen uns um das Wohlergehen von Schiri, Ariel und Kfir", sagte Armeesprecher Daniel Hagari und fügte hinzu: "Die Mutter so umzingelt von Terroristen zu sehen, wie sie ihre Babys festhält, ist furchtbar und herzzerreißend. Aber es ist auch der Aufruf, dass wir unsere Geiseln schnell nach Hause bringen müssen. Die, die unseren Einsatz in Gaza in Frage stellen, aber nicht den Anstand haben zu verlangen, dass die Hamas unsere Geiseln freilässt. Die sollten sich diese verängstigte Frau ansehen, Schiri, wie sie ihre Babys festhält."