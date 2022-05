London sanktioniert Putins engsten Familienkreis

Wegen des Angriffskriegs in der Ukraine will Großbritannien gezielt am "luxuriösen Lebensstil" des russischen Präsidenten rütteln. Die neusten Sanktionen treffen auch seine Ex-Frau und seine mutmaßliche Geliebte. Von beiden lasse er sich "aushalten".