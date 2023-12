Lauterbach will telefonische Kinderkrankmeldung für Eltern

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die telefonische Krankschreibung auch für Eltern ermöglichen, die zu Hause kranke Kinder betreuen müssen. Das sei ein wichtiger Beitrag, um Infektionen in Wartezimmern zu vermeiden, so der Minister.