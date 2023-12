Soll ich mein Kind gegen Grippe impfen lassen?

Eine Grippewelle beginnt meist im Januar und dauert drei bis vier Monate. Deshalb wird es höchste Zeit, sich impfen zu lassen. Das Immunsystem braucht nämlich rund 14 Tage, um den Schutz gegen die Erreger vollständig aufzubauen. Der Impfschutz lässt nach circa sechs Monaten nach. Grundsätzlich empfiehlt das Robert Koch-Institut (RKI), sich am besten im Oktober oder November impfen zu lassen. Das ist der ideale Zeitpunkt, um auf dem Höhepunkt einer Grippewelle – also einer erhöhten Influenza-Aktivität – geschützt zu sein.

Wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen?

Die Ständige Impfkommission (STIKO) des RKI rät Menschen ab 60 Jahren, Schwangeren sowie Kindern (ab sechs Monaten) und Erwachsenen mit bestimmten Vorerkrankungen zu einer Grippe-Impfung. Außerdem auch gesunden Menschen, die durch ihren Job ein höheres Risiko haben, sich zu infizieren, wie zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte.

Die echte Grippe kann für Risikopatienten mit Vorerkrankungen zu einer tödlichen Gefahr werden. In der Grippesaison 2017/18 starben in Deutschland schätzungsweise rund 25.000 Menschen an der heftigsten Grippewelle seit Jahrzehnten. Laut RKI stecken sich während einer Welle zwischen 5 und 20 Prozent der Bevölkerung an – und das sind nur die Fälle, die durch ein Labor bestätigt wurden.

Hinzu kommt, dass es in den vergangenen Jahren durch die Pandemiemaßnahmen zu einer "Immunitätslücke" gekommen ist: "Wie das dieses Jahr aussieht, ist schwer vorauszusagen. Irgendwann ist diese 'Lücke' auch hoffentlich verschwunden", meint Professor Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital in München.

Impfempfehlung für vorerkrankte Kinder

Deutschland setzt bei seiner Impfstrategie darauf, die Schwachen und Vorerkrankten vor einer Infektion zu schützen – auch betroffene Kinder. Denn die Risikogruppen haben ein höheres Risiko für einen schweren Grippeverlauf. Für sie könnte eine Infektion potenziell tödlich enden. Daher würden sie besonders vom Schutz einer Impfung profitieren, schreibt das RKI.

Die STIKO empfiehlt die jährliche Grippeimpfung für alle Kinder ab 6 Monaten, die unter bestimmten Vorerkrankungen leiden. Dazu zählen:

chronische Krankheiten der Atmungsorgane (inklusive Asthma)

Herz- oder Kreislauferkrankungen

Leber- oder Nierenkrankheiten

Diabetes oder andere Stoffwechselkrankheiten

chronische neurologische Krankheiten wie Multiple Sklerose

angeborene oder später erworbene Störungen des Immunsystems

eine HIV-Infektion

Soll ich mein gesundes Kind gegen Grippe impfen lassen?

Eine Influenza ist genauso ansteckend wie eine Erkältung, auch grippaler Infekt genannt. Wenn Kinder in Kitas oder Schulen miteinander spielen, können sich die Influenza-Erreger schnell verbreiten oder durch kontaminierte Gegenstände übertragen werden. Das geschieht umso leichter, da Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen kaum eingehalten werden können.

Professor Hübner befürwortet eine Impfung für gesunde Kinder: "Influenza kann im Kindesalter schwer verlaufen und die Impfung ist sehr gut verträglich und wird seit langem verwendet. Außerdem ist im Gegensatz zu Covid bei der Influenza klar, dass Kinder wesentlich an der Ausbreitung beteiligt sind."

Durch die Strategie, das Umfeld zu impfen, kann auch ein "Herdeneffekt" erreicht werden. Risikopatienten werden indirekt geschützt, denn eine Virus-Zirkulation in der Bevölkerung wird gebremst.

Wird es in dieser Saison eine Grippewelle geben?

Niemand kann in die Glaskugel schauen, Verlauf und Schwere einer Grippewelle lassen sich nicht zuverlässig vorhersagen. Es gibt allerdings Indizien, die eine vorsichtige Prognose erlauben. Der Verlauf der Grippesaison in Australien, die ein halbes Jahr vorher beginnt als in Europa, gibt Hinweise darauf, was uns erwarten könnte.

Laut Markus Beier, dem Vorsitzenden des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, ist mit einer "zumindest deutlich spürbaren Welle zu rechnen". Deshalb sei es wichtig, dass Risikogruppen sich impfen lassen, um "möglichst schadlos" durch den Winter zu kommen. In Australien sticht insbesondere ins Auge, dass Kinder und Jugendliche häufig betroffen waren. Vergleichsweise viele hatten so schwere Symptome, dass sie auf die Intensivstation kamen, wie der australische "Guardian" im Juli berichtete.

"Kinder sind zum Glück nur selten schwer betroffen, aber bei sehr hohen Infektionszahlen erkranken natürlich anteilig auch mehr Kinder und auch mehr Kinder schwer", erklärt Folke Brinkmann, die die Sektion Pädiatrische Pneumologie an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein leitet.

Wie verläuft eine Grippe bei Kindern?

Kinder unter fünf Jahren und vorerkrankte Kinder haben am häufigsten schwere Verläufe. Es können aber auch gesunde Kinder schwer erkranken: "Im Allgemeinen stecken Kinder eine Grippe besser weg als die Erwachsenen. Wir haben aber immer wieder auch sehr schwere Verläufe mit Intensivpflicht und sogar vereinzelte Todesfälle bei Kindern – auch bei ansonsten gesunden Kindern ohne Risikofaktoren," warnt Hübner.

Fazit: Viel spricht für die Impfung

Es spricht einiges dafür, auch gesunde Kinder impfen zu lassen. Auch das RKI betont: "Dass die Ständige Impfkommission (STIKO) die Influenza-Impfung nur für bestimmte Personengruppen empfiehlt, bedeutet jedoch nicht, dass die STIKO von einer Influenzaimpfung anderer Personen abrät."

Einige EU-Länder empfehlen bereits eine Grippeimpfung auch bei gesunden Kindern. Dazu gehören beispielsweise Finnland, Großbritannien, Litauen, Malta, Slowenien und die Slowakei. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät zu einer Grippeschutzimpfung für alle Kinder ab einem Alter von sechs Monaten.