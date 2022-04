Artikel mit Video-Inhalten

Kriegsgräuel in der Ukraine: Wie jetzt reagieren?

In einem Vorort von Kiew sind laut ukrainischen Angaben Hunderte Leichen geborgen worden - ein grausames Massaker an Zivilisten. Das Entsetzen ist groß. Was bedeutet das für den Umgang mit Russland? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800/ 94 95 95 5.