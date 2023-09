Klimabonus in Österreich: Anreiz zum CO2-Sparen

Die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler hat wenige Tage nach der Auszahlung des Klimabonus für 2023 eine positive Bilanz gezogen. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Gewessler: "Wir haben beim Klimabonus konzipierte Ausgleichszahlung für die CO2-Bepreisung. Das heißt, er soll klimafreundliches Verhalten auch tatsächlich fördern, so dass sich das finanziell lohnt."

Kernanliegen ist es nach den Worten der Grünen-Politikerin gewesen, "ein klimapolitisch sinnvolles Instrument zu schaffen, so dass sich Klimaschutz lohnt. Wer wenig CO2 ausstößt, dem bleibt viel über vom Klimabonus." In Europa sei es ein einzigartiges Projekt. Doch es habe sich gezeigt, dass es funktioniere.

Hohe soziale Akzeptanz

Die österreichische Ministerin wollte sich nicht konkret dazu äußern, ob auch Deutschland auf den Klimabonus setzen sollte, so wie es die Regierung in Wien getan hat. Sie machte aber klar: "Wir haben uns bewusst für dieses Modell entschieden, weil wir sicherstellen wollten, dass wir eine hohe soziale Akzeptanz für die Maßnahme haben." Es gehe nicht darum, bloß zusätzliches Steuergeld zu generieren, sondern darum, einen Anreiz zu schaffen und damit auch die Steuereinnahmen durch die CO2-Bepreisung wieder umzuverteilen.

Zum zweiten Mal ausgezahlt

Aus ihrer Sicht hat der Klimabonus einen schönen Nebeneffekt. "Es ist nämlich tatsächlich so, dass diese Maßnahme auch sozialgerecht ist, weil Menschen mit geringem Einkommen im Schnitt auch einen geringeren CO2-Ausstoß haben und denen so noch einmal mehr von diesem Klimabonus übrigbleibt."

In Österreich haben Anfang des Monats alle Einwohner unabhängig von Staatsbürgerschaft und Alter den sogenannten Klimabonus 2023 erhalten. Dieser wird regional gestaffelt verteilt und liegt zwischen 110 und 220 Euro. Dabei müssen die Bürger nichts tun - sie erhalten die Auszahlung antragslos und automatisch auf ihr Konto oder per Post. Damit wird in Österreich das umgesetzt, was in Deutschland bislang als Klimageld im Koalitionsvertrag steht.