Holetschek ruft zu Impfungen gegen Grippe und Corona auf

Nicht nur an den Corona-Booster, auch an die Grippeimpfung sollten die Bürger in diesem Herbst und Winter denken, rät Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Die Grippewelle könnte in diesem Jahr nämlich besonders heftig ausfallen.