"Vollständig geimpft": Ab 1. Oktober drei Corona-Impfungen nötig

Am 1. Oktober 2022 tritt eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes in Kraft: Als "vollständig geimpft" gilt dann nur noch, wer dreimal eine Spritze mit einem Impfstoff gegen Covid-19 erhalten hat. Dabei muss es sich um einen Impfstoff handeln, der in der EU zugelassen ist. Wer nachweisen kann, dass er bereits mit dem Coronavirus infiziert war, benötigt nur zwei Impfdosen für den vollständigen Impfschutz. Wer sich bereits vor der ersten Impfdosis angesteckt hat, benötigt als Beleg das Ergebnis eines Antikörper-Tests. Wer nach der ersten oder der zweiten Impfdosis infiziert war, kann dies mit einem PCR- oder einem vergleichbaren Test nachweisen. Die exakten Bestimmungen regelt der Paragraf 22a des Infektionsschutzgesetzes.

"Vollständig geimpft" müssen Menschen sein, die in einer Klinik, einem Pflegeheim oder einer anderen Einrichtung arbeiten, in der eine Corona-Impfpflicht gilt. In Bayern müssen nur neu eingestellte Pflegekräfte und andere von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffene Mitarbeiter die ab 1. Oktober neuen, strengeren Regeln einhalten. Von bereits beschäftigten Personen werde kein neuer Nachweis verlangt, erklärte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek am 10. September.

Übergangsfrist bis 30. September

Bis zum 30. September genügen zwei Impfdosen oder die Kombination aus einer Impfdosis und einem Genesenennachweis, um den Status "vollständig geimpft" zu behalten. Eine kurze Zusammenfassung, wer vor und wer nach dem 1. Oktober als vollständig geimpft gilt, findet sich auch auf der Internet-Seite der Bundesregierung.