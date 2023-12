Abschied: Die Verstorbenen des Jahres 2023 (1)

Schön, wenn man so angesagt wird - und dann noch von Marlene Dietrich: "Er ist der Mann, den ich liebe und bewundere, mein Begleiter, mein Arrangeur ...", so stellt die leicht verschossene Diva 1959 in den Applaus von Rio hinein ihren jungen Bandleader vor, "... und zu gern würde ich sagen: mein Komponist. Doch das ist nicht wahr. He's everybody's composer!" In der Tat. Praktisch alle haben sich an Bacharachs Songs versucht, Frank Sinatra und die jungen Beatles, Elvis Presley und Elvis Costello, Dusty Springfield und Aretha Franklin, natürlich Bacharachs Lieblingsinterpretin Dionne Warwick und der Meister selbst. Mit dem Effekt, dass es etwa von Walk on by maximal unterschiedliche Versionen von den Beach Boys, Cyndi Lauper, Isaac Hayes (12 Minuten Drama!) und den Stranglers (mit Brutal-Bass) gibt und Bacharach am Ende gut 60 US-Hits, sechs Grammys, drei Oscars hatte.

Wer in den 70er- oder 80er-Jahren mit seinen Eltern beim Frühstück Bayern 1 hörte, bekommt Bacharachs Melodien und die Texte seine Partners Hal David in diesem Leben nicht mehr aus dem Ohr. Raindrops keep falling on my head. What the world needs now is love. The look of love. Do you know the way to San Jose? König des Easy Listening nannte man ihn, doch easy war seine Musik allenfalls in dem Sinne, in dem "Amadeus" ein Film über Mozart ist. Wie raffiniert die Harmonie- und Rhythmuswechsel des klassisch (nämlich bei Darius Milhaud) ausgebildeten Komponisten sind, weiß jeder, der mal versucht hat, auf dem Weg zum Bus Say a little prayer for me zu pfeifen. Von der ersten Note über das 17. Take im Studio bis zur Kontrolle der Vinylpressung: Bacharach arbeitete präzise und schwer wie ein Seiltänzer.

Mit Deutschland hatte Bacharach übrigens nicht nur in Gestalt von Marlene Dietrich zu tun. Bacharach selbst gab als Herkunftsort der Familie gern das gleichnamige Rheinromantik-Örtchen an - tatsächlich schipperte sein Urgroßvater Seligman Simon Bacharach aus dem hessischen Mansbach nach Philadelphia. Vater Bertram machte sich einen Namen als Football-Spieler und Verfasser eines Haushaltsratgebers mit dem schönen Namen "How to do almost everything". Der junge Burt kehrte als klimpernder GI in die Bars von Garmisch zurück - und dann nochmal 2019, mit 91 Jahren, in die halbleere Münchner Philharmonie. Viele hatten da wohl schon vergessen oder nie gewusst, wessen Musik sie damals beim Frühstück gehört hatten. Dafür widmete ihm eine Band aus dem Rheinland ein kongeniales, quasi Heine-romantisches Cover von Close to you, mit Zeilen wie:

"Der Wind geht dir durchs Haar, der Mond nicht unter / Und die Sonne bleibt / an ihrer allerschönsten Stelle stehn./ Das ganze Universum will sich mal in deinen Tönen (pardon: Augen) spiegeln sehn!" Erdmöbel, Nah bei dir