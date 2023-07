Jazzlegende Tony Bennett ist tot

Auch im Alter war Tony Bennett erfolgreich. Vor allem an der Seite jüngerer Frauen. Amy Winehouse, Norah Jones, Lady Gaga, Diana Krall – sie alle sangen mit dem damals bereits über 80-Jährigen im Duett. Und machten ihn zum ältesten lebenden Künstler, der den ersten Platz der US-amerikanischen Billboard-Charts besetzte. 2011 war das – und Bennett längst eine Legende.

Der Krieg machte Tony Bennett zu einem politischen Künstler

Geboren wurde er 1926 in Queens als Spross italienischer Einwanderer. Schon als Teenager gewann er Gesangswettbewerbe. Den direkten Weg auf die Bühne unterbrach nur der Krieg. Mit gerade mal 18 wurde Bennett eingezogen, kämpfte gegen Nazi-Deutschland, war unter anderem beteiligt an der Befreiung des KZ Dachau. Seine Erfahrungen dort machten ihn zu einem politischen Menschen. Bennett war zeitlebens Pazifist. Außerdem unterstützte er die amerikanische Bürgerrechtsbewegung.

Bereits sein Debüt im Jahr 1950 war ein Millionenerfolg. Ein Songwriter war Bennett zwar nicht, machte mit seiner samtigen Stimme einige Songs allerdings erst richtig populär. Ohne ihn wäre "I Left My Heart in San Francisco" wohl kaum zu einem Jazzstandard geworden. Bennett gewann seine zwei ersten Grammys dafür und bekam die Chance, fortan mit den bekanntesten Jazzern seiner Zeit zusammenzuarbeiten, den Pianisten Bill Evans oder Count Basie etwa.

Das Great American Songbook war seine musikalische DNA

In den Siebzigern folgte dann der Absturz: Drogen und Geldnöte schienen die Karriere des alternden Stars zu beenden. Doch in den Achtzigern kehrte Bennett zurück. Mit neuem Elan und neuem Publikum. Der über Sechzigjährige suchte erfolgreich den Anschluss an die Jugend, trat in Talkshows auf, wurde in der Serie "Die Simpsons" gespielt und teilte sich eine Bühne mit den "Red Hot Chili Peppers".

Den Jazz hat er dabei nie vergessen. Die Standards des Great American Songbook blieben sein Kernrepertoire. Auch dann noch, als er bereits unter Demenz litt. 2021 stand er ein letztes Mal auf der Bühne – zusammen mit Lady Gaga. Das Datum kannte er da schon nicht mehr, und den Heimweg hätte er auch nicht mehr gefunden, aber das musikalische Gedächtnis war noch da. "Das liegt daran, dass Musik und Auftritte tief in seinem Bewusstsein verwurzelt sind", erklärte Bennetts Neurologe damals in der CBS-Sendung "60 Minutes".

Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer US-Medien ist der Jazzsänger am heutigen Freitag im Alter von 96 Jahren in seiner Heimatstadt New York gestorben.