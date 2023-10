Erntekrone mit "Tina Turner": Vom 100-Seelen-Ort ins Ministerium

Aus dem Dorf Plösen im Landkreis Hof kommt dieses Jahr die Erntekrone für das bayerische Landwirtschaftsministerium. Die Landjugend aus dem 100-Einwohner-Ortsteil von Münchberg hat dazu am Sonntag, dem Tag der Bayerischen Landtagswahl, in Selbitz den entsprechenden Erntekronen-Wettbewerb der Landjugend im Kreisverband Hof-Wunsiedel gewonnen.

Monatelang hatten zehn bis 15 Jugendliche an der rund 1,60 Meter hohen Krone in ihrer Freizeit gearbeitet – vom Schweißen des Gestells über das Schneiden und Bündeln des Getreides bis zum Binden, so Vorsitzender Lorenz Raithel im Gespräch mit BR24: "Wichtig ist, dass Getreide genau zum richtigen Zeitpunkt zu schneiden. Es darf nicht mehr grün sein, aber auch noch nicht komplett reif, damit die Ähren nicht abknicken." Die Krone soll Dankbarkeit dafür ausdrücken, wenn eine Ernte gut ausgefallen ist, erklärt der Vorsitzende Raithel.

Sechs Getreidesorten stecken in der Erntekrone

In der Erntekrone der Landjugend Plösen sind sechs verschiedene Getreidesorten verarbeitet: Hafer, Weizen, Dinkel, Roggen, Triticale, also eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, sowie Gerste – die auffällige buschige Gerstensorte "Tina Turner" sorgt für einen Hingucker. 1.500 bis 2.000 Arbeitsstunden investieren die Landjugenden für die Erstellung der Erntekronen. Am 25. Oktober bringt die Landjugend Plösen nun die preisgekrönte Krone ins Landwirtschaftsministerium nach München. Vorsitzender Raithel spricht von einer großen Ehre.

Die Landjugend-Kreisverbände Hof-Wunsiedel und Bayreuth, die zur Bayerischen Jungbauernschaft gehört, sind bayernweit die einzigen, die abwechselnd im Zwei-Jahres-Rhythmus solche Wettbewerbe organisieren. Dieses Jahr haben sieben der zehn Hofer Landjugend-Gruppen gebunden, erklärt der Kreisvorsitzende, Lukas Schmidt, die große Begeisterung für diese Tradition.

Bindetechnik und Getreidevielfalt entscheiden

Die Jury bewertete die Krone unter anderem nach der Bindetechnik, der Getreidevielfalt und der harmonischen Anordnung der vier bis sechs Bögen. Durch Unterstützung von Sponsoren und des Landkreises Hof gab es für die sieben Landjugend-Gruppen Preisgelder von insgesamt 2.150 Euro.