Jahr des Büffels: Das chinesische Neujahr 2021 wird eingeläutet

Am 12. Februar beginnt nach dem chinesischen Mondkalender das neue Jahr. Dabei ist das Jahr 2021 nach dem traditionellen Horoskop das Jahr des Metall-Büffels. Der Büffel ist das zweite der chinesischen Tierkreiszeichen und folgt auf das Jahr der Ratte. Hat die Mega-Metropole Hongkong die vergangenen Jahre mit Festen der Superlative begrüßt, finden die Feierlichkeiten in diesem Jahr virtuell oder ganz traditionell im engen Familienkreis statt. Dabei steht eine Reihe tief verankerter Rituale, die Glück und Wohlstand für das kommende Jahr bringen sollen, im Mittelpunkt der Feierlichkeiten.

Warum feiern Chinesen Neujahr später?

Das chinesische Neujahr ist das älteste und mit großem Abstand wichtigste chinesische Fest. Es wird vom Mondkalender bestimmt und fällt gewöhnlich in den Zeitraum zwischen Ende Januar und Mitte Februar.

Wie lange dauert das Neujahrsfest in China?

Der erste Tag der 15-tägigen Festzeit wird in China und Hongkong im Familienrahmen verbracht. Alle Familienangehörigen kehren nach Hause zurück, es wird den Verstorbenen gedacht, die Familie und ihre Geschichte gefeiert und viel gegessen. Den letzten Tag der Feierlichkeiten markiert das chinesische Laternenfest, an welchem Kinder mit roten Laternen zum nächstgelegenen Tempel ziehen. Für die Bewohner Hongkongs ist das chinesische Neujahrsfest eine aufregende Zeit, denn es verspricht Frieden, Wohlstand, Gesundheit und Glück.

Chinesisches Neujahr - ein Fest der Traditionen

Der typische Bürger Hongkongs überlässt sein persönliches Glück nicht dem Zufall. Zahlreiche Bräuche sollen sicherstellen, dass das Jahr des Büffels Positives verheißt. Die Vorbereitungen starten dabei bereits rund einen Monat vorher mit dem Kauf von Geschenken, Dekoration, Kleidung oder Zutaten für das Festtagsmenü.

Einige Hongkonger vermeiden es sogar, sich zu den Feierlichkeiten die Haare schneiden zu lassen oder Schuhe zu kaufen, da man sagt, dass dies Unglück für das Jahr bringt. Aber nicht nur auf Äußerlichkeiten wird Wert gelegt. Viele Menschen nutzen das chinesische Neujahrsfest als Gelegenheit, um wirklich in sich zu gehen und zu schätzen, wie viel Glück es bedeutet, in der Gesellschaft ihrer Lieben zu sein. Vor den Feiertagen suchen sie normalerweise ihre Bank auf, um neue Scheine zu bekommen, die in rote Pakete (Lai See) gesteckt werden. Lai See werden typischerweise an Familie, Freunde, Kinder und Angestellte über die Feiertage verteilt und sind eine nette Art und Weise, denjenigen, die jünger als man selbst sind, Glück, Freude und Vermögen zu bescheren. Am ersten Tag des chinesischen Neujahrs kleidet man sich dann typischerweise in verschiedenen Nuancen der Glücksfarbe Rot. Man sagt, dass Rot die Geister des Unglücks vertreiben kann.

Das Abendmenü beim chinesischen Neujahrsfest

Für die meisten Einheimischen Hongkongs ist die wichtigste Tradition zum chinesischen Neujahrsfest das Abendmenü mit der ganzen Familie. Zum Essen gibt es in Hongkong häufig Shrimps. Im Chinesischen werden diese "ha" genannt und klingen daher ausgesprochen wie ein Lachen. Ein klassisches "glücksbringendes" chinesisches Neujahrsrezept sind Eiernudeln mit Krabbenfleisch und Krabbenrosen. Ebenso traditionell ist geschmortes Gemüse mit rot fermentiertem Bohnenquark.

Das chinesische Neujahrsfest ist eine der Lieblingszeiten im Jahr für die Bürger Hongkongs und sie feiern es auf verschiedenste Weise. Die Häuser werden zum chinesischen Neujahr traditionell mit roten Laternen geschmückt, um positive Energie anzuziehen. Gesundheit, Wohlstand und Familienzusammenhalt bringen währenddessen Bambushalme und Wasserfeenblumen. Meist werden Dinge getan, die die eigene Großmutter früher ähnlich gemacht hätte, wie zum Beispiel kleine abgefallenen Blüten vom Baum wegzufegen. Da das neue Jahr sauber und frisch begrüßt werden soll, wird das Eigenheim vor dem Dekorieren bis in seine entlegensten Ecke geputzt.

Chinesischer Löwentanz - wichtige Neujahrstradition

Der authentische chinesische Löwentanz ist nach wie vor eine wichtige Tradition während des Neujahrsfestes. Es handelt sich dabei um einen traditionellen Tanz in der chinesischen Musik, der meist von zwei Personen unter einem Löwenkostüm aufgeführt wird. Er dient zudem bei Einweihungen von wichtigen Gebäuden oder bedeutenden Ereignissen als Glück bringendes Ritual. Den alten Legenden zufolge wurden Löwentänze veranstaltet, um ein böses Ungeheuer namens "Nin" zu verscheuchen.