Israel bestätigt: Dritte Gruppe von Hamas-Geiseln freigelassen

Während der andauernden Feuerpause im Krieg in Israel und Gaza hat die islamistische Hamas nach israelischen Militärangaben eine weitere Gruppe von Geiseln dem Roten Kreuz übergeben. 13 verschleppte Israelis seien am Sonntag nach ihrer Freilassung in Israel angekommen, teilte die israelische Armee mit. Vier weitere Geiseln, die ebenfalls kurz zuvor von der Hamas freigelassen worden waren, waren demnach auf dem Weg nach Ägypten. Zuerst hatte die israelische Armee mitgeteilt, 14 Israelis und drei Ausländer seien übergeben worden.

Zwölf Geiseln werden den Angaben der Armee nach von Spezialkräften zu einem Stützpunkt begleitet, eine weitere Geisel sei direkt mit einem Hubschrauber in ein israelisches Krankenhaus gebracht worden.

Im Gegenzug sollten noch am Sonntag für jede freigelassene Geisel jeweils drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Angehörige warten auf die Freigelassenen

Zuvor hatte das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, es habe von der Hamas eine Liste über die Geiseln erhalten, die am Sonntag freigelassen würden. Die Angehörigen seien informiert worden.

Am Samstagabend hatte die radikalislamische Palästinenserorganisation nach langer Verzögerung 13 von ihr verschleppte Israelis, darunter vier deutsche Doppelstaatler, sowie vier Thailänder freigelassen. Im Gegenzug ließ Israel 39 palästinensische Gefangene frei. Eine erste Gruppe von Geiseln aus dem Gazastreifen war am Freitag freigelassen worden. Ein vierter Austausch wurde für Montag erwartet.

Netanjahu im Gazastreifen

Erstmals seit Beginn des Krieges ist Netanjahu zudem in den Gazastreifen gereist. Zu den dort stationierten Soldaten sagte er, Israel werde "bis zum Ende weitermachen - bis zum Sieg". "Nichts wird uns aufhalten und wir sind überzeugt, dass wir die Macht, die Stärke, den Willen und die Entschlossenheit haben, alle Kriegsziele zu erreichen, und das werden wir auch", sagte Netanjahu in einem von seinem Büro veröffentlichten Online-Video.

Bewaffneter Hamas-Arm bestätigt Tod von vier Kommandeuren

Bei dem Überfall der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober wurden laut israelischer Regierung etwa 1.200 Menschen getötet und rund 240 Personen als Geiseln verschleppt. Seit Freitag gilt eine Waffenruhe. In dieser Zeit erreichten Hilfsgüter per Lkw den Gazastreifen, laut UN-Angaben auch den nördlichen Teil. Israel und die Hamas hatten sich nach langwierigen Verhandlungen unter Vermittlung von Katar, den USA und Ägypten auf eine viertägige Feuerpause geeinigt. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass insgesamt 50 israelische Geiseln sowie 150 palästinensische Gefangene freigelassen werden sollen. Eine Verlängerung der Feuerpause auf bis zu zehn Tage und weitere Freilassungen sollen möglich sein, wie Katar mitteilte.

Als Reaktion auf den Überfall der Hamas begann Israel vor mehreren Wochen damit, Ziele im Gazastreifen aus der Luft und vom Boden aus massiv anzugreifen. Angaben der Hamas zufolge, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 14.800 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet. Der bewaffnete Arm der Hamas bestätigte am Sonntag den Tod von vier führenden Vertretern.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters