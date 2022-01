Inzidenz wieder gestiegen - 26.392 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am dritten Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 220,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 214,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 242,9 (Vormonat: 442,9).

Untererfassung wegen Feiertagen

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 26.392 Corona-Neuinfektionen. Das sind 4.178 Fälle mehr als am Samstag vor einer Woche, als 22.214 Positiv-Tests gemeldet wurden. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 184 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 157 Todesfälle.

Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, geht das RKI bei den Zahlen von einer Untererfassung aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte kürzlich gesagt, dass die realistische Inzidenz wohl zwei- bis dreimal höher liegt.

Inzidenz in Bayern bei 181,6

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern hinsichtlich der Inzidenz sind weiterhin groß: Die höchsten Inzidenzen hatten am Samstag Thüringen mit 413,1 und Bremen mit 402,0. Den niedrigsten Wert hatte Niedersachen mit 139,0. In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 181,6. Binnen 24 Stunden gab es im Freistaat 3.274 Neuinfektionen und 23 neue Todesfälle.