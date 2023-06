Infektionswelle bei Kindern: Wo sie herkam und was zu tun bleibt

Trotz abgeflauter Corona-Epidemie herrschte im vergangenen Winter schon wieder Ausnahmezustand in vielen bayerischen Kinderkliniken. Vor allem für die Zeit zwischen Oktober und Dezember 2022 konstatiert Professor Johannes Liese, Fachbereichsleiter der Kinderklinik an der Universität Würzburg eine "massive Welle an Infektionskrankheiten bei Kindern in allen Altersstufen".

Das, so Liese, habe "jede Klinik - und auch unsere - an die Grenze der Belastbarkeit gebracht". Das heißt: Alle Betten belegt, das Personal überlastet, Kinder mit Atemnot mussten abgewiesen und in Krankenhäuser im Umfeld verlegt werden. In manchen Kliniken wie dem Augsburger Josefinum fanden sich Patienten, die auf eine OP warteten, auf dem Gang wieder.

Eine indirekte Corona-Folge

Im Gespräch mit dem Bayern 2 Notizbuch hat Liese für die Häufung schwerer Fälle zwei Erklärungen, nämlich Nachholeffekte und Doppelinfektionen.

Zum einen seien im Zuge der Corona-Bekämpfung mit AHA-Regeln, Schulschließungen und- Lockdowns die üblichen Infektionswellen im Herbst zwei Jahre lang ausgeblieben und dafür nach Auslaufen der Maßnahmen besonders massiv ausgefallen. Zum anderen habe es zusätzlich zu den überdurchschnittlich vielen viralen Infektionen im Herbst - insbesondere durch das RS-Virus - auch eine Zunahme von bakteriellen Infekten gegeben. Dieser doppelte Angriff auf den Körper kann dann laut Liese zu Lungenentzündungen mit Ergüssen im Lungenfellraum führen, deren Behandlung deutlich länger dauert.