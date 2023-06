Lauterbachs Reformpläne: "Revolution" im Krankenhaussektor?

"Das jetzige System ist kaputt." Wenn der Bundesgesundheitsminister über die Krankenhauslandschaft in Deutschland spricht, wählt er drastische Worte. 1.719 Kliniken gibt es, bei etwa einem Viertel drohten Insolvenzen – jetzt, ohne Reform. Karl Lauterbach (SPD) hat sich daher vorgenommen, das "kaputte System" zu richten.

Lauterbachs Transparenzoffensive im Krankenhaus-Sektor

Er will weg von der bisherigen Denkart, dass die Ökonomie die Medizin dominiert. Dass viele Operationen eine Klinik rentabel machen, dass die Qualität dieser Operationen jedoch nicht im Vordergrund steht.

"Qualität lohnt sich nicht. Qualität ist teuer. Qualität macht Verlust." Schreibt Lauterbach auf Twitter. Mit seiner Krankenhaus-Reform, die eine Jahrhundert-Reform werden soll, will er das ändern. Das Wichtigste für ihn, sagt Lauterbach, sei es, mit der Reform die Qualität zu verbessern.

Die Zauberworte sind "Spezialisierung" und "Transparenz". Lauterbach schwebt eine interaktive Deutschlandkarte vor, auf der man künftig Kliniken anklicken kann und sehen, welche Klinik bestimmte Qualitätskriterien erfüllt, sprich: welche Leistung wie abliefert. "Transparenzoffensive" nennt er das.

Kliniken bekommen künftig nur mehr Geld für gute Arbeit

Ob die Länder da mitmachen, ist dem Minister egal. Die Einteilung in so genannte Level, also Krankenhäuser der Grundversorgung, der Schwerpunktversorgung und der Spezialversorgung, will Lauterbach auch allein umsetzen. "We agree to disagree", sagt er dazu auf der Presse-Konferenz – wir sind uns einig, dass wir uns in diesem Punkt nicht einig sind.

Bei anderen Punkten jedoch sieht der Bundesgesundheitsminister einen "Durchbruch": "Die Grundstruktur der Reform steht" – und so sehen es auch viele Länderminister und -ministerinnen. Die Hamburger Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) spricht gar von einer "Sternstunde".

So weit würde der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nicht gehen. Was nicht daran liegt, dass die Blaupause der Reform aus Nordrhein-Westfalen kommt. Dort gibt es bereits die meisten Leistungsgruppen, die künftig bundesweit einheitlich kommen sollen.

Die Gruppen besagen, dass Patientinnen und Patienten demnächst nur dort behandelt werden, wo auch die technischen, personellen und qualitativen Voraussetzungen für die Behandlung erfüllt sind. Die Kliniken, die diese Voraussetzungen erfüllen, bekommen weiterhin Geld vom Bund, von der Gesetzlichen Krankenversicherung. Wer aber eine Krankenhausleistung anbietet, die bestimmten Qualitätskriterien nicht entspricht, bekommt den Geldhahn zugedreht.

Revolution auf Raten

Die "Revolution", wie Lauterbach seine Reform nennt, soll allerdings nicht Knall auf Fall erfolgen, weil sonst noch mehr Kliniken in die Insolvenz rutschen könnten. Lauterbach und seine Länderkollegen haben daher den Kliniken eine Umstellungsphase eingeräumt, bis spätestens 2027 soll die abgeschlossen sein.

Leistung, die qualitativ hochwertig erbracht wird, wird bezahlt. Leistung, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt, wird in dieser Übergangsphase zunächst noch bezahlt, die Klinik kann daran arbeiten und ihre Leistung verbessern. Schafft sie das nicht, verschwindet die Leistung, also etwa eine Hüft-OP, aus dem Portfolio der Klinik.

Qualität als ökonomisches Druckmittel. Das ist die Rechnung des Bundesgesundheitsministers. Er erhofft sich davon auch, dass nicht mehr Geld in den Krankenhaussektor fließen muss. Geld, das er nicht hat und vom Bundesfinanzminister auch nicht bekommt.

Bayern sieht positive Signale vom Bund

Einige Details der Reform sind noch im Vagen. Etwa, wie genau die Finanzierung der neuen Vergütung aussieht: wie hoch die Vorhaltepauschalen ausfallen, die die umstrittenen Fallpauschalen teilweise ablösen sollen.

Für Lauterbach ist wichtig, dass diese letzten Fragen schnell geklärt werden. Das sei nötig, da viele Krankenhäuser existenziell bedroht seien. Sie könnten ohne die Reform nicht klarkommen. Das Ziel des Ministers lautet: Eckpunkte vor der Sommerpause Ende Juni. Dann ein Gesetz. Damit die Reform am 1.1.2024 in Kraft treten kann.

Dass Bayern gegen die Krankenhauspläne vor das Bundesverfassungsgericht ziehen könnte, wollte Holetschek am Donnerstag nicht mehr wiederholen, aber auch nicht ausschließen. Er habe positive Signale von Lauterbach vernommen. Der Bund habe sich wesentlich bewegt und verstanden, dass die Länder für die Krankenhausplanung zuständig sind. Für die finalen Gespräche rund um die Reform hofft Holetschek, dass das auch so bleibt.