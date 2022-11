> Infektiologe: Corona-Dunkelziffer "mindestens Faktor 10"

Der Infektiologe Wendtner geht von einer mindestens zehnmal so hohen Dunkelziffer an Corona-Neuinfektionen aus wie offiziell bekannt. Aktuell stagniert in Bayern die Inzidenz bei 100. Auf Grund eines neuen Subtyps mahnt der Chefarzt zur Vorsicht.