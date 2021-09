Immer mehr Zugvögel verzichten auf die Reise in den Süden

Es gibt auch ganz neue Winterquartiere – England zum Beispiel

Zu den sogenannten obligaten Zugvögeln rechnen Ornithologen Rauchschwalben, Neuntöter, Nachtigall, Feldschwirl und zum Beispiel das Braunkehlchen. Bei ihnen fliegt die ganze Population im Winter nach Süden. Noch.

Mittel- und Kurzstreckenzieher wie zum Beispiel Buchfink, Rotkehlchen, Star, Feldlerche, Kiebitz, Großer Brachvogel und Hausrotschwanz fliegen im Winter in den Mittelmeerraum, nach Westeuropa oder in den Nahen Osten, der Große Brachvogel und der Kiebitz zum Teil bis nach Ostasien. Doch auch hier gibt es Verschiebungen: Manche Arten fliegen nun nach Großbritannien statt wie bisher nach Spanien oder Asien. Und manche Vögel bleiben auch einfach hier. Es wandern aber andererseits Buchfinken, Rotkehlchen, Stare, Baumeisen und Eichelhäher aus dem Norden ein, um in Deutschland zu überwintern. So ist die Blaumeise, die im Garten gebrütet hat, zum Überwintern vielleicht über die Alpen verschwunden. Die Blaumeise dagegen, die im Winter ans Futterhäuschen kommt, lebt im Sommer möglicherweise in Nordeuropa.

Reiselust ist angeboren

Ob, wohin und welche Route ein Zugvogel fliegt ist grundsätzlich genetisch festgelegt. Das haben Versuche mit Vögeln gezeigt, die im Brutkasten ausgebrütet und später ohne Artgenossen aufgezogen wurden, von denen sie Verhaltensweisen hätten abschauen können. Auch diese Zugvögel hat im Herbst und Frühjahr die sogenannte "Zugunruhe" erfasst, ein hormonell gesteuerter Impuls. Sie sind aufgebrochen zu den Zielen, an denen ihre Eltern auch überwintern. Doch Genetik ist nicht alles. Die Vögel orientieren sich an Landmarken wie Küsten, Gebirgen, dem Sternenhimmel, elektromagnetischer Strahlung und anderen Größen. Die meisten Zugvögel fliegen bei Nacht und nicht in Formationen, sondern einzeln, oft in Rufkontakt zu Artgenossen. Sie treffen sich dann an den artspezifischen Rastplätzen, die Wasser, Nahrung und Sicherheit bieten.

Zugvögel leben gefährlich: Jede zweite Schwalbe bleibt auf der Strecke

Die Zahl der Vögel, die im Herbst davonfliegen, ist viel größer als die Zahl der Vögel, die im Frühjahr zurückkommen. Bei den Schwalben kommt nur jede zweite zurück, schätzen Ornithologen. Kein Wunder: Die lange Reise ist riskant. Wetterstürze waren schon immer eine Gefahr, fast alle anderen Bedrohungen sind menschengemacht: Untersuchungen der Vogelschutzorganisation Bird Life zufolge werden in den Mittelmeer-Anrainerstaaten jährlich 25 Millionen Vögel illegal erbeutet, darunter allein drei Millionen Buchfinken. Ein anderes Beispiel: Mit der Zerstörung der Mangrovenwälder für die Garnelenzucht gehen Winterquartiere verloren. Lichtverschmutzung und Elektrosmog tun ein übriges; sie stören den Orientierungssinn und führen die Zugvögel unter Umständen auf Abwege.

Verschärfte Reisebedingungen durch Klimawandel und Artensterben

Der Klimawandel führt dazu, dass immer mehr Vögel im Winter daheimbleiben. Die Winter sind nicht mehr so kalt und schneereich wie früher. Das erleichtert etlichen Vögeln das Leben. Andererseits sorgt die Erderwärmung auch dafür, dass Extremwetterereignisse zunehmen, Hagel beispielsweise ist für Kleinvögel eine tödliche Gefahr. Außerdem trocknen vermehrt Wasserstellen aus, es wird auch mehr Wasser für die Bewässerung der Felder verbraucht. Die Folge: Die Zugvögel finden nicht mehr genug Wasser zum Trinken und verdursten unter Umständen.

Futtermangel wird immer dramatischer

Das weltweit grassierende Artensterben verschärft die Versorgungslage für alle Insektenfresser in den Sommer- und Winterquartieren. Da überrascht es nicht, dass der Artenrückgang in der Vogelwelt bei den Insektenfressern, Zugvögeln und Offenlandbewohnern besonders dramatisch ist. An die 90 Prozent stehen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Der Mensch verringert aber auch das Angebot für die Körnerfresser. Beeren, Früchte und Sämereien werden knapp, weil viele Hecken und andere Gehölze sowie Wildkräuter aus den Fluren und Siedlungsräumen verschwunden sind. Die Nistplätze und Lebensräume werden ebenfalls weniger. Es wird künftig also auch für viele Stand- oder Jahresvögel wie Specht, Spatz, Stieglitz, Grünfink, Kleiber, oder Kohlmeise eng werden.