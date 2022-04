Hollywood-Star Angelina Jolie besucht die Ukraine

Die US-Schauspielerin und UNHCR-Botschafterin Angelina Jolie besucht derzeit die Ukraine. Im westukrainischen Lwiw traf sie auf Freiwillige, die die psychologische Hilfe für Flüchtlinge leisten.

Jolie setzt sich unter anderem für die Betreuung traumatisierter Kinder ein. In einem Krankenhaus besuchte sie Mädchen und Jungen, die vor rund drei Wochen bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk verletzt wurden, wie die Verwaltung des Gebiets Lwiw mitteilte. Fotos zeigen, wie die 46-Jährige Kinder in den Arm nimmt und Selfies mit medizinischem Personal macht.

Jolie in Café in Lwiw gesichtet

"Für uns alle war der Besuch unerwartet", sagte Gouverneur Maxym Kosyzkyj. Viele Menschen hätten ihren Augen nicht getraut.

In einem Video war außerdem zu sehen, wie Jolie während eines Luftalarms in einen Luftschutzkeller eilt. Die Schauspielerin besuchte auch ein Café in Lwiw. Davon kursiert ein Video in den sozialen Medien. Die "KyivPost" schrieb dazu auf Twitter: "Die Schauspielerin unterstützt die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland seit dem ersten Tag."