"Marshallplan" fürs Gesundheitswesen: Holetschek fordert Reform

Mit steigenden Corona-Zahlen spitzte sich die Lage im Gesundheitswesen in den vergangenen Jahren zu. Die Kliniken gelangten an ihre Limits. Etwa 40 Prozent der Pflegekräfte in Deutschland erwägen gar, den Beruf zu wechseln, wie eine Umfrage der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH) zeigt.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert nun einen "Marshallplan" für das deutsche Gesundheitssystem. "Die Corona-Pandemie war die schwerste Gesundheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, sie war überhaupt eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen seit Jahrzehnten", begründete der CSU-Politiker dies am Donnerstag in München.

Die Pandemie habe schonungslos Defizite des Gesundheitswesens aufgezeigt und auch finanziell Löcher gerissen. Die Gesetzliche Krankenversicherung brauche ein stärkeres finanzielles Fundament. Und die Digitalisierung müsse dringend Fahrt aufnehmen. Als weiteren Punkt nannte Holetschek die sichere Versorgung mit Medikamenten. Auch bei der Rüstung für eventuelle neue Pandemien sieht Holetschek, so erklärte er vor wenigen Tagen, einige Schwachstellen.

Holetschek: System vereinzelt zu überarbeiten "wird nicht reichen"

Jetzt sei nicht die Zeit für Kleinklein, so der Minister. "Hier ein Reförmchen, da ein Gesetzentwurf – das wird nicht reichen. Die Ampel-Koalition in Berlin muss Gesundheit ganzheitlich und ressortübergreifend denken", forderte Holetschek. Er denke dabei an eine große Reformstrategie, die das Gesundheitswesen fit und stabil mache.

"Natürlich wird so etwas viel Geld kosten. Wie viel, vermag ohne eine eingehende Analyse wohl niemand zu sagen." Man sei aufgrund vieler Faktoren nun an einem Punkt, an dem man langfristig nicht mehr weitermache können wie bisher, so Holetschek. "Ich habe leider den Eindruck, dass das in der Berliner Ampel-Koalition noch nicht alle verstanden haben." Das Gesundheitssystem sei "auf Kante" genäht, erklärte er zudem im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers.

Holetschek will Pflege-Personal vor psychischer Überlastung schützen

Auch, dass man beim Personal aktiv werden müsse, habe die Corona-Pandemie gezeigt – vor allem bei den Pflegekräften. Mehr Menschen für Pflege- und Gesundheitsberufe zu begeistern, sei eine Schlüsselaufgabe für die kommenden Jahre. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Holetschek Pflegekräfte in Bayern besser vor psychischen Überlastungssituationen und Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen schützen will. Oftmals sei das Personal in der Langzeitpflege oder in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung am Limit, sagte er. Laut dem Barmer Pflege-Report fühlen sich 70 Prozent der Kräfte immer oder oft erschöpft.

Körperliche und seelische Überlastungssituationen müssten rechtzeitig erkannt werden. Daher stelle das Gesundheitsministerium für dieses und kommendes Jahr insgesamt 17,8 Millionen Euro für Präventionsmaßnahmen zur Verfügung, erläuterte der CSU-Minister. Diese Mittel könnten die Pflegeeinrichtungen beispielsweise für Resilienz-Workshops oder Team-Coachings einsetzen. Es gehe "nach der langen und sehr intensiven Zeit der außerordentlichen Belastungen" nun darum, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der einzelnen Mitarbeiter und auch der Teams in den Blick zu nehmen.

Mit Informationen von dpa und epd.