Störungen bei Teams und Outlook: Microsoft hat Ursache gefunden

Der Software-Anbieter Microsoft hat offenbar den Grund für technische Probleme bei seinen Diensten gefunden. Viele Nutzer weltweit meldeten am Morgen keinen stabilen Zugriff auf Outlook oder Teams, also auf E-Mails oder Videokonferenzen. Das zeigten Daten von "downdetector.com" und anderen Störungsmelder-Webseiten. Offenbar waren auch Spielserver von Microsoft betroffen – das berichtet "bild.de".

Microsoft: Problem offenbar im Griff

Microsoft teilte am Morgen zunächst mit, der Ursache auf den Grund zu gehen. Das Unternehmen machte später ein Problem bei der Netzwerk-Konfiguration als Ursache der Störung aus. Man habe eine Änderung rückgängig gemacht, die nach bisherigen Erkenntnissen die Störung ausgelöst habe, teilte der Konzern per Twitter mit.

Als möglichen Grund für die Ausfälle nannte das Unternehmen ein Netzwerk-Problem, das den Zugriff auf die Server der Cloud-Sparte Azure beeinträchtige. Die Störung beeinträchtigte Microsoft zufolge auch andere Dienste wie die Email-Server Exchange oder die Online-Speicher SharePoint und OneDrive.

Wegen Störung: #Microsoft trendet bei Twitter

In Ländern wie Deutschland oder Indien meldeten jeweils mehrere Tausend Nutzer Schwierigkeiten. Viele Kunden tauschten sich am Vormittag auf Twitter über die Störung bei aus. #Microsoft und #MicrosoftTeams gehörten zu den am häufigsten genutzten Hashtags bei dem Kurznachrichtendienst.

Besonders das Kommunikationsprogramm Teams verzeichnet seit der Corona-Pandemie massiven Zulauf und neue Rekorde. 2022 hatte die Software laut Microsoft-Angaben erstmals über 270 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Viele Unternehmen und Bildungseinrichtungen nutzen Teams zur Organisation des Alltags.

Mit Informationen von Reuters