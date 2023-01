Gespritzte Äpfel: Exklusive Datenanalyse zum Pestizideinsatz

Anfang Mai: Die Apfelblüte geht gerade ihrem Ende zu. Ganze Täler in Südtirol verwandeln sich in ein rosa-weißes Farbenmeer. In dieser Zeit, in der sich die Natur von ihrer schönsten Seite zeigt, wurde im Vinschgau besonders intensiv gespritzt. Das zeigen Betriebshefte aus dem Jahr 2017, die dem Bayerischen Rundfunk und der Süddeutschen Zeitung vorliegen.

Datenjournalisten haben insgesamt 681 Betriebshefte ausgewertet. Obstbauern sind verpflichtet, darin festzuhalten, welches Pestizid sie eingesetzt haben, wieviel davon und aus welchem Grund. Insgesamt sind über 590.000 Pestizideinsätze allein in der Saison 2017 dokumentiert. Der Datensatz deckt etwa die Hälfte der Apfel-Anbaufläche im Vinschgau ab, damit sind die Zahlen nicht für ganz Südtirol repräsentativ. Zwischen Anfang März und Ende September ist kein Tag vergangen, an dem im Vinschgau nicht gespritzt wurde, wie die Daten zeigen. Zugelassene Höchstmengen wurden dabei nicht überschritten.

Außergewöhnlicher Datensatz

Für die Öffentlichkeit sind diese Informationen über den Einsatz von Pestiziden bislang nicht zugänglich. Einblick in die Betriebshefte haben nur ausgewählte Kontrollstellen. Umso wertvoller sei so ein Datensatz, sagt Professor Ralf Schulz, Umweltwissenschaftler an der Rheinland-Pfälzischen TU Kaiserslautern–Landau. Er erforscht unter anderem, wie Pestizide unser Ökosystem beeinflussen:

"Pestizide sind sehr toxisch bisweilen, und dementsprechend ist es wichtig, sich klarzumachen, welche Mengen von Pestiziden in der Landwirtschaft eingesetzt werden." Umweltwissenschaftler Ralf Schulz

Die Datenauswertung der Saison 2017 zeigt unter anderem: Eine durchschnittliche Apfelplantage wurde 38 Mal mit Pestiziden behandelt. "38 Anwendungen von Pestiziden in einer Saison sind natürlich sehr, sehr viel", sagt der Umweltwissenschaftler Ralf Schulz. Das Südtiroler Apfelkonsortium, der Dachverband aller Erzeugergenossenschaften, erklärt eine hohe Anzahl an Einsätzen auf BR-Anfrage so: "Anders als noch vor einigen Jahrzehnten setzen wir nur noch gezielt wirkende Mittel mit geringerer Wirkungsstärke ein." Das bedinge eine höhere Anzahl an Einsätzen, habe aber den Vorteil einer präzisen Wirkung auf den Schadorganismus, heißt es weiter.

Betriebshefte werden wegen "Pestizid-Prozess" öffentlich

Dass dem BR die Daten vorliegen, ist das Ergebnis eines einmaligen Vorgangs aus dem Jahr 2017. Das Umweltinstitut München wollte damals auf den intensiven Einsatz von Pestiziden im Obstanbau aufmerksam machen, erinnert sich Karl Bär, der die Kampagne mitverantwortet hat. Teil der Kampagne war ein Plakat, auf dem eine Südtiroler Plantage zu sehen ist. Ein Traktor fährt durch die Reihen und spritzt etwas. "Pestizid-Tirol" steht darunter.

Das hatte ein Nachspiel: Karl Bär, der inzwischen für die Grünen im Bundestag sitzt, wurde damals von über 1.000 Südtiroler Obstbauern und dem Südtiroler Landesrat für Landwirtschaft wegen übler Nachrede verklagt. Im Rahmen des Prozesses zog die Justiz die bis dahin geheimen Betriebshefte der klagenden Bauern ein und übergab sie dem Umweltinstitut München. Weil die Bauern aber ihre Anzeigen zurückzogen, wurde über die Sache selbst nie verhandelt und der Prozess im Mai 2022 eingestellt.

Cocktail-Effekte könnten Stoffe giftiger machen

An manchen Tagen, das zeigen die Daten aus dem Prozess, haben Bauern bis zu neun verschiedene Pestizide an einem Tag gespritzt. "Durch die Kombination der Mittel kann es zu sogenannten Cocktail-Effekten kommen", sagt Vera Baumert, Referentin für Landwirtschaft beim Umweltinstitut München, im Interview mit dem BR Politikmagazin Kontrovers. Diese Effekte könnten dazu führen, dass sich die negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit addieren und verstärken, erklärt die Umweltschützerin. Cocktail-Effekte gelten unter Experten als unzureichend erforscht. Deutsche Behörden berücksichtigen sie bei der Zulassung von Wirkstoffen erst seit 2017 bis zu einem gewissen Grad.

Video: Kontrovers - Die Story: Der Pestizid-Streit - Wie toxisch ist der Apfelanbau?