Hohe Ozonwerte irritieren Fliegen bei der Partnerwahl

An Tagen mit hoher Ozonkonzentration leiden viele Menschen an gereizten Augen, Atemwegsbeschwerden oder Kopfschmerzen. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden mit hohen Ozonwerten in Verbindung gebracht. Was bei Menschen gerade an heißen Sommertagen zu Erschöpfung und Benommenheit führen kann, bringt bei Fliegen offenbar die Partnersuche durcheinander.

Luftverschmutzung verändert die Kommunikation der Fliegenarten

Bei den allermeisten Fliegenarten geben die Männchen, um Weibchen anzulocken, Sexuallockstoffe ab, sogenannte Pheromone. Jede Fliegenart produziert dafür, um Verwechselungen zu vermeiden, ihren eigenen, einzigartigen Duft-Cocktail. Doch das chemische Kommunikationssystem der Insekten ist anfällig, sagt Markus Knaden vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena. "In unserer Studie konnten wir zeigen, dass Luftverschmutzung dazu führen kann, dass sich Fliegenweibchen statt mit Männchen der eigenen Art, plötzlich mit Männchen nah verwandter Arten paaren", so Knaden.

Ozon zerstört Sexuallockstoffe

Das Forscherteam konnte nachweisen, dass Ozon "die Lockstoffe der Fliegenmännchen zerstört". "Diese Lockstoffe helfen jedoch den Weibchen wiederum bei der Partnerwahl", fügt der Forscher hinzu. Die Paarung der Fruchtfliegen-Weibchen mit Männchen anderer Arten führte zu unfruchtbaren Nachkommen. "Somit ist es möglich, dass das viel diskutierte Insektensterben nicht nur an der Nutzung von Pestiziden liegt, sondern auch daran, dass die Insekten aufgrund der Luftverschmutzung häufig Fehler bei der Partnerwahl machen und unfruchtbaren Nachwuchs erzeugen", warnt der Ökologe. Auf lange Sicht könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Insektenvielfalt haben.