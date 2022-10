"Hohe Energiepreise gut fürs Klima": Münchner Referentin eckt an

Beide Stadtratsfraktionen haben sich mit einer entsprechenden Anfrage an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gewandt, und der antwortete auffallend schnell, binnen eines Tages: Eine "sehr unglückliche Formulierung" attestierte der OB seiner eigenen, parteilosen Klimaschutzreferentin. Er selbst sehe die derzeit hohen Energiepreise in erster Linie als "extreme Herausforderung". Und Reiter unterstrich, in München habe man diverse Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass die Menschen wegen der steigenden Kosten in Not geraten.

"Niemand muss wegen Zahlungsschwierigkeiten frieren", wird von Seiten der Stadtwerke versichert. Geplant ist in Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat auch ein "Wärmefonds" mit 20 Millionen Euro, von dem Geringverdienende profitieren sollen.

"Kostenbelastungen als Impuls fürs Energiesparen"

In einer Beschlussvorlage für den Klimaausschuss des Stadtrats hatte Kugler die Hoffnung geäußert, die erheblichen Kostenbelastungen für Energieverbraucher gäben auch den Impuls zu einer deutlich höheren Einsparung an Energie. Somit könnte der CO2-neutrale Umbau der Energieerzeugung schneller vorankommen.

BR24 hat um eine Stellungnahme von Christine Kugler gebeten - als Reaktion auf die Stadtratsanfrage von CSU und Freien Wählern. Sobald es eine Antwort gibt, werden wir sie in diesem Artikel veröffentlichen.