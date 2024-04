Spektakel ohne Ball: Helene Fischer kommt in die Allianz Arena

Taylor Swift, AC/DC und Metallica im Olympiastadion, Ed Sheeran auf der Theresienwiese, Adele in der Messe Riem: Während "kleinere Bands" aus aller Welt lieber in Berlin, Hamburg, Köln oder Leipzig spielen und Subkultur und Clubkultur in München nicht erst seit Corona zu kämpfen haben, floriert das Geschäft mit den ganz großen Namen.

Daran soll sich auch nichts ändern, wenn das Olympiastadion in den nächsten Jahren generalsaniert wird. Denn München hat eine mehr als passable Ausweich-Spielstätte für die Olympiapark GmbH gefunden: Die Allianz Arena. Premierengast am 17. Juli 2026: Helene Fischer.

Zum Artikel: Wie München von Großkonzerten profitieren will

Konzert in zwei Jahren - Vorverkauf startet schon jetzt

Fischer sei der erste bestätigte Musik-Act in der Arena, teilten die Veranstalter am Montag mit. Und der erste Aufschlag soll sitzen: Passend zum Superstar-Image der heute 39-Jährigen sind auch die Versprechungen für den Abschluss ihrer 360-Grad-Stadiontour. Fischer werde eine "atemberaubende Open-Air-Produktion mit den größten Hits ihrer Karriere" präsentieren, so die Veranstalter. Der Vorverkauf soll am Freitag starten; die Ticketpreise werden bei 70 Euro aufwärts liegen.

Zentralbühne am Anstoßkreis

In welchen Farben die Arena dann leuchten wird, ist noch ein Geheimnis. Bereits bekannt: Für das Großereignis soll die zentrale Bühne im Zentrum der Arena aufgebaut werden, mitten auf dem für Fußballfans heiligen Rasen. Laufstege sollen zu vier Satellitenbühnen führen und das gesamte Spielfeld vereinnahmen, auf dem sonst der deutsche Rekordmeister FC Bayern kickt. Damit erfülle sich Fischer den Wunsch, inmitten des Publikums aufzutreten und allen so nah wie möglich zu sein, heißt es in der Ankündigung. "Ihr Lieben, ich freue mich auf diese Premiere in einer der schönsten Arenen der Welt. Pack mas!"

Atemlos übers Grün

Für viele Fußballfans ein ungewohnter Gedanke. Anderseits: Wer, wenn nicht Helene Fischer, sollte auf dem heiligen Rasen des FC Bayern singen? Erstens hat die Sängerin, die im Münchner S-Bahn-Bereich, nämlich am Ammersee, wohnt, quasi Heimvorteil. Zweitens ist Fischer mit fast 18 Millionen verkauften Tonträgern in der deutschen Schlager/Popszene das, was der FC Bayern in der Bundesliga ist. Und drittens lieferte der deutsche Superstar, der bei Bühnenshows bekanntermaßen mehr Kilometer zurücklegt als mancher Fußballer und schon vor zehn Jahren musikalischer Schrittmacher etlicher Nationalkicker war, mit "Atemlos durch die Nacht" so etwas wie den inoffiziellen Soundtrack zum Weltmeisterjahr 2014. 2026 ist wieder WM - wer will, kann darin ein gutes Omen sehen.

Wo Fischer sonst noch auftritt

So fußballnah wie sie endet, beginnt die Tour übrigens auch: am 13. Juni 2026 im Berliner Olympiastadion. Nach Konzerten in Stuttgart, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Wien und Zürich endet sie schließlich in München. Hier hatte Fischer übrigens schon 2022 ein Mega-Konzert veranstaltet - damals auf dem Münchner Messegelände für 130.000 Fans.