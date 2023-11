Hass auf Juden: "In jedem gesellschaftlichen Milieu"

Die OFEK, eine Beratungsstelle für Betroffene von antisemitischen Übergriffen, berichtet, dass die Anfragen auf dem hebräischen Seelsorge-Telefon Matan seit dem 7. Oktober von 11 auf 71 gestiegen seien. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Bayern hat vom 7. Oktober bis 9. November 148 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Das entspreche einem Zuwachs von 285 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Erst am Dienstag liefen bayernweit Razzien mit Bezug auf antisemitische Hetze. Dabei sollen 15 Männer und zwei Frauen im Alter von 18 bis 62 Jahren tatverdächtig sein. Die Vorwürfe: Volksverhetzung, Verwendung verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie die Billigung von Straftaten. Durchsucht wurden insgesamt 17 Objekte in sechs bayerischen Regierungsbezirken.

Die Angriffe auf Jüdinnen und Juden erstrecken sich aber auch stark auf die sozialen Netzwerke. Der Verein RIAS, beschreibt, wie beispielsweise auf X (vormals Twitter) jemand mit den Worten bedroht wurde: "Du dummer Idiot, die Hisbollah wird euch flachlegen. 350.000 Soldaten und 900.000 Raketen sind bereit für Israel." Solche Anfeindungen treten seit dem Angriff der Hamas gehäuft auf.

Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Milieus

Cazés kritisiert, dass das Problem des Antisemitismus von deutschen Institutionen häufig nicht benannt werde. So sei in der öffentlichen Wahrnehmung Antisemitismus, wie etwa die Anschläge in Halle, häufig ein reines Problem der rechtsextremen Szene. "Wenn es jetzt um israelbezogenen Antisemitismus geht, dann wird das Problem häufig ausgelagert auf bestimmte gesellschaftliche Milieus, wie eben migrantische Communitys. Was aber dann häufig nicht verstanden wird, ist, dass Antisemitismus ein Querschnittsthema ist, das eben nicht unbedingt nur mit bestimmten Bildungsangeboten für bestimmte Gruppen bekämpft wird", sagt Cazés. Der Antisemitismus ziehe sich durch jedes gesellschaftliche Milieu.

Sie kritisiert, dass infolgedessen auch Bildungs- und Aufklärungsangebote für bestimmte Gruppen verfehlt seien. Beim Antisemitismus handele es sich vielmehr um ein geschlossenes Weltbild, das vom Bildungsbürgerlichen bis in prekäre Schichten reiche. Sie warnt auch vor israelbezogenem Antisemitismus: "In dieser vermeintlichen Israelkritik oder Kritik gegen den Staat Israel stecken ganz häufig sehr antisemitisch aufgeladene Bilder, wie beispielsweise, der israelische Staat ist der mächtigste Staat im Nahen Osten."

Cazés nennt daneben auch Sprachbilder, wie die des jüdischen Kindermörders. Wichtig ist ihr zu betonen, dass, auch wenn eine antisemitische Äußerung, wie etwa "die Mächtigen da oben", sich nicht direkt gegen Jüdinnen und Juden richte, diese doch am Ende die Auswirkungen zu spüren bekämen.

