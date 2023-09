Gotthard-Tunnel wohl noch bis Freitag für Autofahrer gesperrt

Der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz ist voraussichtlich noch bis Freitag gesperrt, wie das "Bundesamt für Strassen" (Astra) BR24 mitgeteilt hat. Seit Sonntagnachmittag ist der Gotthard-Straßentunnel aufgrund eines 25 Meter langen Risses an der Zwischendecke für den Verkehr nicht passierbar.

Laut Astra wurde ein Riss in einer Platte der Zwischendecke in der Nähe des Tunnelportals Nord entdeckt. Die zuständigen Fachleute würden "mit Hochdruck" daran arbeiten, den Tunnel schnell wieder für den Verkehr zu öffnen. Aktuell werde die Zwischendecke auf 25 Meter "abgebrochen und ersetzt".

Spannungsumlagerungen im Gebirge als Ursache

Als Ursache für die Schäden nennt das Astra" Spannungsumlagerungen im Gebirge". Diese hätten zu Druckveränderungen geführt und den Tunnel an den betroffenen Stellen belastet, was zu dem Riss in der Zwischendecke geführt habe. Eine Autofahrerin berichtete der Zeitung "Blick", sie habe am Sonntag im Tunnel auf der Fahrt nach Norden einige Kilometer vor dem Ausfahrtportal eine Panne gehabt. Deshalb habe sich der Verkehr hinter ihr gestaut und es sei Richtung Norden niemand unterwegs gewesen, als die Betonteile abgestürzt seien.

Der knapp 17 Kilometer lange Straßentunnel ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen durch die Schweizer Alpen und verbindet die Zentralschweiz und den südlichen Kanton Tessin. Täglich sind dort in beiden Richtungen zusammen rund 17.000 Fahrzeuge unterwegs.

Fahrt dauert rund eine Stunde länger

Aktuell wird der Verkehr über den Gotthard-Pass oder die San-Bernardino-Route umgeleitet. Die Fahrt dürfte sich dadurch um etwa eine Stunde verlängern. Falls die Gotthard-Sperre doch länger dauere, müssten Autofahrer aber auch auf nächtliche Sperrungen im San-Bernardino-Tunnel achten, so ein ADAC-Sprecher. 17 Mal sei die Route im Oktober wegen Wartungs- und Sanierungsarbeiten jeweils zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr in beiden Richtungen nicht befahrbar. Der Gotthard-Pass sei vor allem mit Camping-Anhängern nicht unbedingt als Umleitungsstrecke zu empfehlen.

Sanierung des Tunnels seit Langem geplant

Seit Langem ist eine Sanierung des gut 40 Jahre alten Tunnels vorgesehen. Deshalb wird zurzeit an einer zweiten Röhre gebaut. Sie soll aber erst 2029 fertig sein. Der Verkehr soll dann durch die zweite Röhre fließen, bis die erste modernisiert ist. Ab 2032 sollen dann beide Röhren zur Verfügung stehen.

Im Güterverkehr ist der Gotthard die wichtigste Straßenverbindung – 77 Prozent des alpenüberquerenden Straßengüterverkehrs liefen vergangenes Jahr durch den Tunnel. Das entspricht insgesamt 678.000 Fahrten schwerer Güterfahrzeuge, vor allem im europaweiten Transitverkehr. Auch Pkw nutzen den Tunnel intensiv: Knapp 32.000 Personen waren 2021 jeden Tag in beiden Richtungen unterwegs – auf der Durchreise zwischen Nord- und Südeuropa, oder auch nur zwischen der Zentralschweiz und dem Süd-Kanton Tessin. Viele Tessiner pendeln zur Arbeit in die nördliche Schweiz.

Ein Tessiner Parlamentarier sprach am Montag von einer "Katastrophe", sollte die Sperrung des Tunnels doch länger andauern. Denn im Tessin ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – insbesondere wegen Wochenend- oder Tagesgästen aus der Deutschschweiz.

Auch Gotthard-Basistunnel für Züge ist gesperrt

Auch der 57 Kilometer lange Gotthard-Basistunnel von Erstfeld nach Bodio ist nach der Entgleisung eines Güterzugs am 10. August für den Personenverkehr zurzeit gesperrt. Dort sollen die Reparaturen nach Angaben der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) mehrere Monate dauern. Gut vier Wochen nach dem Unglück befanden sich im September immer noch beschädigte Waggons im Tunnel.

Personenzüge werden nun umgeleitet und verkehren über mehrere Kehrtunnels bis auf gut 1.000 Meter Höhe, ehe sie 15 Kilometer durch den alten Gotthard-Eisenbahntunnel ins Tessin fahren. Das verlängert auch diese Fahrt um etwa eine Stunde.

Mit Informationen von dpa