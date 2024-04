Fernsehturm in Charkiw bei russischem Angriff zerstört

Russische Truppen erobern weiteres Dorf in der Region Donezk

Der Aufmerksamkeit erregende Treffer in Charkiw war allerdings nicht der einzige Erfolg für die Angreifer. In der Region Donezk hat die russische Armee nach eigenen Angaben ein weiteres Dorf erobert. Nowomychaliwka befindet sich gut 20 Kilometer südwestlich von der unter russischer Kontrolle stehenden Gebietshauptstadt Donezk entfernt. Das verbessere die taktische Lage für Russland vor Ort, so das Verteidigungsministerium in Moskau.

Von ukrainischer Seite wurde die Eroberung nicht bestätigt. Im Generalstabsbericht war von zurückgeschlagenen Angriffen die Rede. Ukrainische Militärbeobachter hatten den Ort aber bereits in der Nacht als russisch kontrolliert gekennzeichnet.

Biden verspricht Selenskyj schnelle Unterstützung

US-Präsident Joe Biden stellte seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj unterdessen die rasche Lieferung der neuen Militärhilfen in Aussicht. In einem Telefonat zwei Tage nach Billigung der Milliardenhilfen für die Ukraine durch das US-Repräsentantenhaus sagte Biden dem ukrainischen Staatschef, dass die USA "schnell neue bedeutsame Sicherheitsbeistandspakete liefern" würden, wie das Weiße Haus am Montag mitteilte.

Diese neuen Hilfen für den Kampf der ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Angriffstruppen sowie für die ukrainische Luftabwehr sollten geliefert werden, sobald auch der US-Senat den Ukraine-Hilfen zugestimmt und er die Gesetzesvorlage unterzeichnet habe, sagte der US-Präsident den Angaben zufolge.

Im Audio: Fernsehturm in Charkiw eingestürzt