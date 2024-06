Faktenfuchs: Wahlarena mit CSU und Grünen im Check

Klimaneutrales Fahren mit Frittenfett?

Die Behauptung:

Manfred Weber, CSU: "Sie können bereits heute an deutschen, an bayerischen Tankstellen einen Treibstoff tanken, mit dem Sie einen Diesel zu 100 Prozent klimaneutral fahren. Der ist aus Altfetten und Altölen wird der gewonnen. Das heißt, Sie können einen Diesel schon heute klimaneutral betreiben, dass kein CO₂ entsteht zusätzlich."

Der Kontext:

Grünen-Kandidatin Wörle kam im Hinblick auf Klimaschutzmaßnahmen auf das Verbrenner-Aus zu sprechen. In seiner Antwort griff Weber das Verbrenner-Aus auf und äußerte sich zu alternativen Treibstoffen.

Richtig oder falsch?

Mit dem wohl von Weber gemeinten Kraftstoff HVO100 kann die Klimabilanz von Diesel-Pkw laut Experten deutlich verbessert werden, um bis zu 90 Prozent. Wie hoch die Einsparung genau ist, hänge allerdings von den Quellen des Biokraftstoffs ab. Komplett klimaneutral, also zu 100 Prozent, kann die Autofahrt allerdings nicht sein - wie bei allen Antriebsformen.

Die Fakten:

Der Kraftstoff aus alten tierischen Fetten oder Pflanzenölen, von dem Manfred Weber spricht, ist der synthetische Diesel HVO100. HVO steht für "Hydrotreated Vegetable Oil", also wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl. Die Diesel-Alternative ist seit Ende Mai an Tankstellen zugelassen, auch an einigen Tankstellen in Bayern ist sie erhältlich.

Beim Verbrennen wird zwar ähnlich viel Kohlenstoffdioxid freigesetzt wie bei herkömmlichem Diesel aus fossilem Erdöl. Da dieses CO₂ beim HVO durch die Pflanzen, also vom Ausgangsmaterial, bereits aus der Atmosphäre gebunden wurde, verbessert das die CO₂-Bilanz des Treibstoffs gegenüber herkömmlichem Diesel. "Die Pflanze bindet ja vorher, während des Wachstums, das CO₂ aus der Atmosphäre und bei der Verbrennung wird es wieder freigesetzt", sagte Andreas Menne vom Fraunhofer-Institut im vergangenen Jahr im ZDF.

So gesehen ist das reine Verbrennen von HVO klimaneutral, da kein neues CO₂ in die Atmosphäre kommt, sagt auch Stefan Hausberger, Leiter des Instituts für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme an der TU Graz.

Auf eine komplette Klimaneutralität komme man mit dem Biokraftstoff allerdings nicht. Der Anbau in der Landwirtschaft, die Verarbeitung der Kraftstoffe, der Aufbau von Anlagen - all das setze irgendwo immer Emissionen frei. Das sei allerdings bei allen Antriebsformen der Fall, erklärt Emissionsexperte Hausberger. Bei Strom verursache etwa der Bau eines Windrads oder die Herstellung eines E-Auto-Akkus Emissionen.

Die unterm Strich 90 Prozent Emissionsminderung bei HVO, von denen in Medienberichten, auch in jenen des BR oder der "Tagesschau", häufig die Rede ist, hält Stefan Hausberger dennoch für realistisch.

"Es kommt allerdings sehr auf den Rohstoff und den Hersteller an", sagt Hausberger. Ideal seien eben die Abfallprodukte aus Speiseresten oder pflanzlichen Ölen, die ohnehin existieren. Wird aber etwa Palmöl verarbeitet, das für seine Umweltschädlichkeit in der Kritik steht, ist die Bilanz deutlich schlechter.

Ein Manager des finnischen Unternehmens Neste, eines der führenden Unternehmen der Branche, sagte BR24 im April, man sei seit Ende 2023 palmölfrei. Als Rohstoffe würden alte Fette und Öle verwendet, unter anderem Frittenfett oder Abfälle aus der Fisch- und Lebensmittelindustrie sowie Rückstände aus der Pflanzenölproduktion.

Zur Kritik von Umweltverbänden, dass Biokraftstoffe Verteilungskämpfe über Roh- und Abfallstoffe anheizten, sagt Hausberger, das sei ein "Totschlagargument", das für viele Wirtschaftsbereiche gelte. Wenn die Nachfrage steige, werde am Ende der Preis entscheiden, wo die Rohstoffe eingesetzt werden. Ohnehin seien Biokraftstoffe wie HVO nur ein Teil von modernen Autoantriebsformen. "Das ersetzt keine E-Autos, keinen Wasserstoff", sagt Hausberger.

Aktuell ist HVO meist rund zehn Cent teurer als fossiler Diesel. Diesel-Fahrer, die HVO100 tanken möchten, sollten überprüfen, ob das eigene Fahrzeug den Kraftstoff überhaupt verträgt beziehungsweise dafür zugelassen ist.