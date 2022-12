Das sind die (un)glaubwürdigsten Websites 2022

Verbotene Webseite landet auf Platz 2

Auf einem der Top-Plätze der einflussreichsten Desinformations-Webseiten landete eine, die nicht mehr online sein darf: Im März 2022 hatte die Europäische Union die deutsche Version des staatlichen russischen Propagandasenders RT.com verboten. Dass der als "RT Deutsch" bekannte Sender anscheinend dennoch Wege gefunden hat, russische Propaganda zu verbreiten, hatten Recherchen des Netzwerks Correctiv.Faktencheck gezeigt. Laut Newsguard-Ranking verzeichnete RT DE "in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 mehr Interaktionen in den Sozialen Medien als alle anderen Desinformations-Webseiten im gesamten Jahr" - mit einer Ausnahme: EpochTimes hatte noch mehr Interaktionen und führt die Liste der einflussreichsten Desinformations-Webseiten damit an.

Das Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) hatte im März 2022 die meistgeteilten Medien auf Telegram in der ersten Woche des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine untersucht. Die Analyse in deutschsprachigen verschwörungsideologischen Telegram-Kanälen und -Gruppen zeigt: RT DE war als Propagandamittel in Deutschland die "zentrale Informationsquelle des Milieus".

In seinem Jahresrückblick-Newsletter schreibt CeMAS, zwar hätten die Sanktionen gegen RT DE zur Sperrung der Telegram-Kanäle des Mediums geführt, aber auch "zu einer stärkeren Fragmentierung von Desinformation". Sie werde in der Folge durch mehrere Multiplikatoren verteilt.

Hier die Übersicht des "Top Ten" der unglaubwürdigsten Webseiten, also solchen, die laut NewsGuard regelmäßig Falschinformationen veröffentlichten und am meisten in den Sozialen Medien geteilt, geliked oder kommentiert wurden: