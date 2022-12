Artikel mit Audio-Inhalten

> Kultur > "Cheers"-Star Kirstie Alley gestorben

"Cheers"-Star Kirstie Alley gestorben

Kirstie Alley, die für ihre Rolle in "Cheers" einen Emmy gewann und in Filmen wie "Kuck mal, wer da spricht" mitspielte, ist am Montag verstorben. Die Schauspielerin wurde 71 Jahre alt.