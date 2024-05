"Abscheulich": Entsetzen nach Attentat auf Robert Fico

"Brutal und Skrupellos"

Große Betroffenheit auch in der Slowakei: Staatspräsidentin Zuzana Čaputová verurteilte die "brutale und skrupellose" Attacke. "Ich bin schockiert", erklärte Čaputová. Sie wünsche Fico viel Kraft in diesem kritischen Moment und rasche Genesung.

Der gewählte künftige Präsident Peter Pellegrini bezeichnete das Attentat als beispiellose Bedrohung der slowakischen Demokratie. Er sei entsetzt darüber, wohin der Hass wegen anderer politischer Ansichten führen könne. Die größte Oppositionspartei sagte eine für den Abend geplante Demonstration ab.

Die katholische Kirche in der Slowakei verurteilte in einer schriftlichen Erklärung "Gewalt, Hass und Aggression, die nur noch mehr Böses hervorbringen und die Polarisierung in der Gesellschaft vertiefen." Er bete für die baldige Genesung Ficos, so der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Bernard Bober, weiter.

Fico im vergangenen Jahr gewählt

Fico war im vergangenen Jahr zum vierten Mal zum Regierungschef des EU- und Nato-Landes gewählt worden. Im Laufe seiner bislang 30-jährigen Karriere hat er eine Politik vertreten, die zwischen pro-europäisch und nationalistisch mit Ablehnung der EU und USA schwankte. Dabei zeigte er sich bereit, seine Ausrichtung je nach öffentlicher Meinung oder dem geänderten politischen Klima anzupassen.

Die Schüsse auf Fico reihen sich ein in eine Serie von Übergriffen auf Politiker in Europa. So wurden zuletzt in Deutschland der sächsischen SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, krankenhausreif geschlagen sowie seine Parteikollegin, die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, bei einer Attacke leicht verletzt.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters.