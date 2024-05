Innenminister beraten über besseren Schutz von Wahlkämpfern

Politikerinnen von Union und Grünen haben die Innenministerkonferenz (IMK) aufgefordert, Pläne für einen besseren Schutz von Wahlkämpfern durch die Polizei zu erarbeiten. Es sei gut, dass sich die Innenminister von Bund und Ländern nach dem Angriff auf den sächsischen SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Matthias Ecke, zu einer Besprechung verabredet hätten, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz, der Deutschen Presse-Agentur.

Gleichzeitig betonte Lindholz: "Es darf aber nicht bei bloßen Betroffenheits-Äußerungen bleiben." Damit wäre den Wahlkämpfern vor Ort nicht geholfen. Vielmehr müssten die Innenminister die Schutzkonzepte der Polizei prüfen und, wo nötig, anpassen. "Mancherorts werden nicht nur Veranstaltungen, sondern wird auch das Anbringen von Wahlplakaten eng mit der Polizei abgestimmt und gegebenenfalls von ihr begleitet werden müssen", sagte die CSU-Politikerin.

Es sei zwar eine Schande, dass dies erforderlich sei, so Lindholz, doch der Wahlkampf als wesentliches Element der Demokratie müsse geschützt werden. Die Bundestagsabgeordnete brachte zudem eine mögliche Strafrechtsverschärfung ins Spiel. Sie sagte: "Gegen Beleidigungen sind Politiker mit einem erhöhten Strafrahmen besonders geschützt, gegen Körperverletzungen aber nicht." Auch das gehöre nun auf den Prüfstand.

Grünen-Politikerin fordert klares Konzept für Schutzmaßnahmen

Auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, ermahnte die Innenressortchefs, nach ihrer Videokonferenz nicht ohne konkrete Vereinbarungen auseinanderzugehen. Die Ministerinnen und Minister müssten vor allem besprechen, "wie von Bund und Ländern ausreichend Polizeikräfte organisiert werden können, um bevorstehende Wahlkampfveranstaltungen hinreichend abzusichern". Die Grünen-Politikerin forderte "ein klares Konzept für geeignete Schutzmaßnahmen".

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte die Innenminister auf, Maßnahmen zu beschließen. "Die jüngsten Vorfälle sind ein direkter Angriff auf unsere Demokratie und reihen sich ein in eine besorgniserregende Entwicklung", sagte der Hauptgeschäftsführer des Kommunalverbands, André Berghegger, dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt).

Videokonferenz der Innenminister am Abend

Der SPD-Kandidat Ecke war am Freitag in Dresden von vier jungen Männern im Alter von 17 und 18 Jahren zusammengeschlagen und schwer verletzt worden, als er Wahlplakate für seine Partei anbringen wollte. Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen rechnet zumindest einen der Tatverdächtigen des Angriffs dem rechten Spektrum zu. In den vergangenen Tagen gab es auch Angriffe auf Politiker der Grünen und der AfD. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Brandenburgs Ressortchef Michael Stübgen (CDU), hatte nach den Vorfällen für Dienstagabend zu einer Videokonferenz eingeladen.

Bundesratsinitiative von Sachsen

Das sächsische Kabinett will am Vormittag eine Bundesratsinitiative zur Strafverschärfung bei Angriffen auf Politiker und Wahlhelfer beschließen. Das kündigte Landesinnenminister Armin Schuster am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen" an. "Wir brauchen einen neuen Straftatbestand im Strafgesetzbuch für die Bedrohung von Amts-, Mandatsträgern und Ehrenamtlern", so der CDU-Politiker.