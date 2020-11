Entscheidung bei US-Wahl: Biden erringt 273 Wahlleute-Stimmen

Harris wird erste weibliche Vize-Präsidentin

Vize-Präsidentin unter Biden wird Kamala Harris. Die 55-jährige Senatorin aus Kalifornien wird die erste Frau in dieser Position sein.

Auch Harris reagierte mit einem Tweet auf das Ergebnis: "Bei dieser Wahl geht es um so viel mehr als Joe Biden oder mich. Es geht um die Seele Amerikas und unsere Bereitschaft, dafür zu kämpfen."

Trump will Bidens Sieg nicht anerkennen

Trump will den Sieg seines demokratischen Herausforderers nicht anerkennen. "Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist", teilte Trump am Samstag mit.

Zuvor hat das Trump-Lager in mehreren Staaten gegen die Auszählung von Briefwahl-Stimmen geklagt - dazu gehören Michigan, Georgia, Nevada und Pennsylvania. Es wird noch dauern, bis Entscheidungen über diese Klagen gefällt werden. In Pennsylvania hatte ein Bunderichter einen Auszählungsstopp bereits abgelehnt. Rechtsexperten räumen den Klagen generell nicht allzu viele Chancen ein.

Ältester Präsident der US-Geschichte

Joe Biden wird der älteste Präsident in der Geschichte der USA sein. Zu seiner Amtseinführung wird der Demokrat 78 Jahre alt sein. "Gott sei Dank ist meine Gesundheit gut. Aber ich bin mir darüber im Klaren, dass jedem jederzeit - unabhängig vom Alter - etwas passieren kann. Aber ich verspreche Ihnen, ich würde nicht kandidieren, wenn ich nicht fit wäre", sagte Biden in einem Interview im September.

Vize-Präsident unter Obama

Von 2009 bis 2017 war Biden Vize-Präsident unter Barack Obama. Zuvor war der in Scranton, Pennsylvania, geborene Politiker von 1973 bis 2009 Senator für den Bundesstaat Delaware im Kongress. Biden gilt als Brückenbauer, der in der Vergangenheit in vielen Fällen mit Republikanern im Kongress zusammen gearbeitet hat.

Geprägt wurde Biden durch seine Lebensgeschichte. Mit 29 Jahren wurde er Senator. Fast zeitgleich passierte eine private Tragödie: Seine erste Frau und seine einjährige Tochter starben bei einem Autounfall, seine beiden kleinen Söhne wurden schwer verletzt. Nur um ihnen jeden Abend "Gute Nacht" zu sagen, pendelte Joe Biden täglich von seiner Heimatstadt Wilmington in Delaware nach Washington. Jeden Tag 120 Meilen, vier Stunden lang - und das über viele Jahre. Noch während seiner Zeit als Vize-Präsident musste Biden den Tod seines Sohnes Beau betrauern, der im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor starb.

Biden-Familie stand im Wahlkampf im Fokus

In die Schlagzeilen geriet seine Familie auch während des Wahlkampfs. Dabei ging es um seinen Sohn Hunter. Dieser arbeitete im Aufsichtsrat von Bursima, dem größten Gas-Unternehmen in der Ukraine. Trump und seine Gefolgsleute warfen Joe und Hunter Biden in diesem Zusammenhang immer wieder Korruption vor. Beweise für diese Anschuldigung gibt es keine. Auch eine Untersuchung des republikanisch dominierten US-Senats konnte kein Fehlverhalten von Hunter Biden feststellen.

Die Regelungen für Neuauszählungen

In einigen Staaten können aufgrund knapper Ausgänge Neuauszählungen beantragt werden. In Georgia kann eine Neuauszählung beantragt werden, sollte der Unterscheid am Ende weniger als 0,5 Prozentpunkte betragen. In Arizona muss automatisch neu ausgezählt werden bei einem Unterschied von weniger als 0,1 Prozentpunkten. Auch in Nevada kann eine Neuauszählung bei einem "Tied Race" (nicht näher definiert, praktisch gleichauf) beantragt werden.