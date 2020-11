US-Wahl-Ticker: Trump versus Biden - Stunden der Entscheidung

18.50 Uhr: Biden besucht Ort seiner Kindheit

Unter dem Jubel von Anwohnern und Schaulustigen hat Biden am US-Wahltag das Haus besucht, in dem er seine ersten Lebensjahre verbracht hat. Nach einem Gespräch mit der jetzigen Bewohnerin des Gebäudes in Scranton (Pennsylvania) erzählte Biden vor laufenden Kameras, er habe im Wohnzimmer einen Gruß an die Wand geschrieben. Mitreisenden Journalisten zufolge lautete dieser: "Aus diesem Haus ins Weiße Haus mit der Gnade Gottes. Joe Biden 3.11.2020." Biden war mit seiner Familie im Alter von zehn Jahren von Scranton nach Wilmington (Delaware) gezogen, wo er bis heute lebt.

18.01 Uhr: US-Heimatschutzminister fordert Geduld

Der amtierende US-Heimatschutzminister Chad Wolf mahnt beim Warten auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl zur Geduld. Bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses könne "Zeit verstreichen", sagte er am Dienstag dem US-Sender Fox News. Die Wähler sollten daher das Resultat "geduldig" abwarten. Zu Geduld, aber auch zu Wachsamkeit rief der Chef der Behörde für Cybersicherheit, Chris Krebs, auf. Es könne Versuche geben, die Wahl zu stören oder die Technik lahmzulegen, sagte er und betonte: "Ich rufe alle Amerikaner auf, geduldig zu sein, alle aufsehenerregenden und unüberprüften Behauptungen mit Skepsis zu begegnen", sagte Krebs.

17.02 Uhr: First Lady Melania Trump wählt in Florida

First Lady Melania Trump hat ihre Stimme abgegeben: Die 50-Jährige ging winkend in ein Wahllokal in Palm Beach im umkämpften Bundesstaat Florida, wie TV-Aufnahmen zeigten. Mitreisende Journalisten berichteten, Trump sei die einzige Person gewesen, die trotz der Corona-Pandemie keine Maske getragen habe. Ihre Sprecherin Stephanie Grisham sagte dazu, Trump sei abgesehen von einigen Wahlhelfern und ihrem eigenen Mitarbeiterstab, die alle auf das Coronavirus getestet worden seien, alleine im Wahllokal gewesen. Wegen der Abstandsregelungen und der bei einer Wahl üblichen Privatsphäre habe sich niemand in der Nähe der First Lady aufgehalten.

Präsident Donald Trump hatte seine Stimme schon frühzeitig Ende Oktober in Florida abgegeben. Der offizielle Wohnsitz des Paares ist Trumps Luxushotel Mar-a-Lago in Palm Beach.

16.00: Wahllokale in Kalifornien öffnen

Weil sich die USA über mehrere Zeitzonen erstrecken, zieht sich die Öffnung der Wahllokale über mehrere Stunden. Nach dem Osten folgen die Staaten im Zentrum des Landes. Im Westküstenstaat Kalifornien kann man von 7.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) an die Stimme abgeben. In Alaska sind die Wahllokale seit 17.00 Uhr MEZ geöffnet, in Hawaii erst ab 18.00 Uhr. In beiden Bundesstaaten können die Wähler bis 6.00 Uhr (MEZ) am Mittwoch abstimmen, auf den Aleuten noch eine Stunde länger.

14.50 Uhr: Trump vor Wahlnacht: "Keine Gründe, Spiele zu spielen"

US-Präsident Trump hat sich uneindeutig zu dem möglichen Szenario geäußert, er könnte bei der Präsidentenwahl vor der Auszählung aller Stimmen seinen Sieg verkünden. "Ich denke, wir werden siegen. Aber nur wenn es einen Sieg gibt. Es gibt keine Gründe, Spiele zu spielen", sagte Trump am Morgen in der TV-Sendung "Fox and Friends". Der Präsident, der telefonisch zugeschaltet war, zeigte sich optimistisch, ein noch besseres Ergebnis als bei seinem Erfolg 2016 zu erzielen.

Trump hat vor der Wahl nicht zugesagt, dass er das Resultat akzeptieren wird. Der US-Präsident behauptete auch bei "Fox and Friends" wieder, dass die starke Zunahme der Abstimmung per Briefwahl zu Wahlbetrug führen könnte. Stichhaltige Beweise dafür führte er nicht an. .

14.07 Uhr: "Swing States" könnten die US-Wahl entscheiden

Zum Abschluss des Wahlkampfs hatten sich Trump und Biden ganz auf die sogenannten Swing States konzentriert - also jene US-Staaten, die mal republikanisch, mal demokratisch wählen. Das renommierte Statistik-Portal "FiveThirtyEight" sieht bei dieser Wahl 13 Staaten als Swing States an: Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas, Wisconsin und Virginia.

Hintergrund: Der Präsident wird nicht direkt gewählt, sondern über Wahlleute. Und diese werden prinzipiell nach dem "Winner takes it all"-Prinzip vergeben. Hat ein Kandidat die Mehrheit in einem Staat, bekommt er alle Stimmen der Wahlleute. Für einen Wahlsieg braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 der 538 Wahlleute.

12.40 Uhr: Im Osten der USA öffnen die Wahllokale

Im Osten der USA sind am Tag der Präsidentenwahl die ersten Wahllokale zur persönlichen Stimmabgabe geöffnet worden. Nachdem in zwei kleinen Orten in New Hampshire bereits um Mitternacht (Ortszeit) abgestimmt worden war, machten nun auch die Wahllokale in größeren Städten und Kommunen auf. Um 6.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) öffneten zum Beispiel viele in New York, New Jersey, Connecticut, Virginia, Indiana und Kentucky. Vor einigen Lokalen bildeten sich lange Schlangen, wie in verschiedenen Beiträgen auf Twitter zu sehen war.

11.40 Uhr: Rekordbeteiligung bei Briefwahl

Ob dieses Mal bereits in der Wahlnacht ein verlässliches Ergebnis vorliegen wird, ist unklar. Denn vielerorts werden wohl erstmal nur die Urnen der Wahlbüros komplett ausgezählt. Die Auswertung von Millionen Briefwahl-Stimmzetteln könnte sich in einigen Bundesstaaten erheblich hinziehen. Wegen der Corona-Pandemie hat in diesem Jahr eine Rekordzahl von Wählern per Briefwahl abgestimmt: Fast 100 US-Bürger haben schon vor Öffnung der Wahllokale im ganzen Land abgestimmt. Das entspricht rund 70 Prozent der 2016 bei der Präsidentenwahl insgesamt abgegebenen Stimmen.

In der Vergangenheit lag bei den Briefwählern meist der demokratische Kandidatevorn. Erste Auszählungsergebnisse könnten sich also durch die Auswertung der Briefwahlstimmen noch verändern. Die Amtseinführung des nächsten Präsidenten ist für den 20. Januar 2021 angesetzt.

10.05 Uhr: Mehr als 140.000 Wahlberechtigte in Deutschland

Für die Präsidentschaftswahl konnten auch zahlreiche US-Amerikanerinnen und -Amerikaner in Deutschland ihre Stimme abgeben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts leben hierzulande mehr als 141.000 wahlberechtigte US-Bürger. Etwa ein Drittel von ihnen hat zusätzlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Nicht erfasst in den Zahlen sind hier stationierte US-Soldaten, Diplomaten und deren Angehörige.

07:29 Uhr: Erste Ergebnisse bei US-Wahl - aus kleinen Dörfern

Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentenwahl sind gefallen: Der Demokrat Joe Biden hat die Abstimmung in dem kleinen Örtchen Dixville Notch in New Hampshire an der US-Ostküste mit 5 zu 0 Stimmen gegen Donald Trump gewonnen. Im Nachbarort Millsfield setzte sich der Republikaner Trump mit 16 zu 5 Stimmen gegen Biden durch, wie dort kurz nach Mitternacht (Ortszeit) auf einer handbeschriebenen Tafel verkündet wurde. In den Örtchen wird traditionell schon um Mitternacht gewählt. Da es nur wenige registrierte Wähler gibt, werden die Stimmen gleich ausgezählt.

06.27 Uhr: Republikaner scheitern mit Klage gegen Stimmabgabe aus Autos in Texas

Republikaner sind im US-Bundesstaat Texas mit dem Versuch gescheitert, etwa 127.000 Stimmzettel für ungültig erklären zu lassen, die Wähler direkt aus ihren Autos heraus abgegeben hatten. Die Stimmen wurden im Harris County abgegeben, das als eher den Demokraten zugeneigt gilt. Ein Bundesrichter in Houston wies eine Klage von vier Republikanern ab, die gefordert hatten, die Stimmzettel nicht zu berücksichtigen. Die Wahlbehörde von Harris County hatte angesichts der Corona-Krise zusätzlich Zelte neben Wahllokalen aufstellen lassen, in denen Autofahrer ihre Stimmzettel abgeben konnten, ohne die Fahrzeuge zu verlassen.

Texas hat seit dem Sieg von Jimmy Carter 1976 nicht mehr für einen Demokraten bei einer Präsidentenwahl gestimmt - in diesem Jahr zeigen die Umfragen aber ein relativ knappes Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und dem Demokraten Joe Biden. Insofern könnten auch 127.000 Stimmen eine wichtige Rolle spielen.

06.00 Uhr: Wahltag in USA eröffnet - kleine Orte in New Hampshire stimmen ab

Mit Abstimmungen in kleinen Orten im Bundesstaat New Hampshire hat um Punkt Mitternacht (Ortszeit) der Wahltag in den USA begonnen. Das erste Ergebnis wird aus dem Dorf Dixville Notch erwartet, in dem schon seit 1960 stets zu Beginn der "Geisterstunde" abgestimmt wird. Hier gibt es weniger als ein Dutzend registrierte Wähler, sodass gleich nach der Stimmabgabe ausgezählt wird. Auch in dem kleinen Örtchen Millsfield wird traditionell um Mitternacht (Ortszeit) abgestimmt. Im Ort Hart's Location fällt die Mitternachtsabstimmung bei dieser Präsidentschaftswahl wegen der Corona-Pandemie aus. Hier öffnen die Wahllokale wie andernorts erst einige Stunden später.

05.40 Uhr: US-Wahl gilt als offen

Das Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden gilt als offen. In den landesweiten Umfragen lag Biden zwar vor Trump. Dass das mit dem Ergebnis in der Wahlnacht nicht viel zu tun haben muss, erlebten die Demokraten aber schmerzlich vor vier Jahren: Obwohl allgemein mit einem Sieg Hillary Clintons gerechnet worden war, zog damals Trump ins Weiße Haus ein.

Neben dem Präsidenten stehen auch das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats zur Wahl.

Ältere Nachrichten zur US-Wahl finden Sie hier.

Mit Material von dpa, Reuters, AP und AFP.