Entlaufene Löwin in Berlin: Tierspurensucher sollen helfen

Bürgermeister: "Es ist halt ein etwas anderer Arbeitstag"

Die Gemeinde Kleinmachnow in Brandenburg hat die Geschichte am Donnerstagmorgen kalt erwischt, wie Bürgermeister Grubert schildert. Wäre er um sechs Uhr nicht von einer "Person der Feuerwehr" angerufen worden, von der er wusste, sie würde keine Geschichte erzählen, hätte er "zuerst an einen Scherz geglaubt". Es sei halt "ein etwas anderer Arbeitstag" gewesen, so Grubert, und weiter: "Es ist nicht unser neues System der Wildschweinbejagung in Kleinmachnow, Löwinnen einzusetzen."

Die Gemeinde probte den Spagat zwischen Löwenalarm und Alltag: Kindergärten blieben offen, die Kinder aber strikt auf dem Gelände. Der Wochenmarkt wurde verkleinert. Ein Café im Zentrum sollte die Türen geschlossen halten.

Der Schauplatz: Südlicher Speckgürtel

Die Vorstellung eines Raubtiers mitten im Berliner Großstadtdschungel trifft es derzeit übrigens nicht ganz. Die brandenburgischen Gemeinden Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf sind ländlich, Zehlendorf ist ein ruhiger Wohnkiez am südwestlichen Stadtrand.

Für das nahegelegene Potsdam besteht laut einer Sprecherin der Potsdamer Feuerwehr aktuell keine Gefahr. Die Bewegungskurve des Tieres geht nach Angaben des Ordnungsamtes Kleinmachnow in eine andere Richtung, eher nach Berlin. Aus Sicherheitsgründen wurden Warnmeldungen für Steglitz, Marienfelde und Neukölln erlassen.

Unklar, woher das Raubtier kommt

Woher das Raubtier kommen könnte, ist bisher völlig unklar. "Wo es herkommt, wissen wir nicht", sagte ein Polizeisprecher. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. Offiziell heißt es: "Es wird keine Löwin vermisst." Auch der Tierpark und der Berliner Zoo haben nachgezählt und sagen, bei ihnen fehle keine Raubkatze.

In Brandenburg sind 23 Löwen angemeldet

Wie das Landesumweltamt auf Anfrage mitteilte, sind in Brandenburg 23 Löwen registriert. Dabei handle es sich um Zirkusse, Zoos und Privathaltung. Die private Haltung von Wirbeltieren besonders geschützter Arten - also auch Raubkatzen - muss angezeigt werden. Eine Gefahrtierverordnung, die das Halten von Raubkatzen umfasst und ähnlich wie bei Hunden Ge- und Verbote ausspricht, gebe es in Brandenburg nicht.

💡 Privathaltung von Wildtieren - in Berlin, Brandenburg und Bayern

Die private Haltung von Wildtieren ist nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums im Tierschutz- und im Naturschutzrecht geregelt. Die Haltung exotischer Tiere wird darüber hinaus teilweise durch Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geregelt; das ist Ländersache.

In Berlin ist die private Haltung zum Beispiel verboten - in Brandenburg nicht: Wer gewerbsmäßig mit Wildtieren handelt oder sie züchtet, braucht dort eine Erlaubnis der entsprechenden Behörden. In Bayern ist die Haltung exotischer Tiere prinzipiell erlaubt - man wolle abwarten, ob ein von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir angedachtes Bundesgesetz kommt und wie es aussieht. Für "Zirkustiere" sind die lokalen Behörden zuständig. Tierschützer fordern seit längerem strengere Haltungsgesetze (s. unten).

Aiwanger vergleicht Löwen mit Bären

Während Berlin nach der mutmaßlichen Löwin sucht, nutzt Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in Bayern die Gelegenheit für einen Vergleich: Auf Twitter schreibt er, die Löwin von Berlin werde "sicherlich von denjenigen Großstadtökologen richtig gemanagt, die sich in den letzten Wochen für die Akzeptanz von Bären in Bayern stark gemacht haben".

Damit spielt er auf die jüngsten Diskussionen im Freistaat an - über die Frage, wie viele Wildtiere Bayern verträgt. Dabei hatte Aiwanger immer wieder betont, dass Bären keine "Kuscheltiere" seien - und notfalls "entnommen" gehören, um Nutztiere und Menschen zu schützen.