Männer unter sich: Sicherheitskonferenz-Foto sorgt für Aufsehen

Empörung und Galgenhumor bei Userinnen und Usern

Sofort hagelte es im Netz empörte und satirische Reaktionen. So twitterte die SPD-Politikerin Sawsan Chebli, dieses Bild sei wie aus einer anderen Welt, aber es sei die Realität im Jahr 2022. Beim CEO Lunch auf der Münchner Sicherheitskonferenz sehe man: "Hier ist Macht und hier fehlen Frauen. Wir haben noch sehr viel zu tun." Ins selbe Horn stieß Grünen-Politikerin Renate Künast: "Ist das ernsthaft 22?", fragte sie.

Die Schriftstellerin Jagoda Marinić ätzt weiter, dass man angesichts dieses Fotos und dieser Realität nicht über Männer in "fremden Kulturen" schimpfen dürfe, die es wagen Frauen auszuschließen. Eine andere Userin witzelt sarkastisch, dass diese Männer Frauen wenigstens nicht steinigen. Insgesamt viel Unverständnis bei einem Großteil der Userinnen und User.

Erste Persiflagen zum Foto

Und es gibt auch schon erste Persiflagen. Ein User postete ein Foto, auf dem mehrere Männer mit nacktem Oberkörper zu sehen sind, die im Straßenbau arbeiten - auch hier keine Frau dabei. Den Text seines Tweets lehnte der User fast wortgleich an den Ursprungstweet an. Und auch das führt zu Diskussionen unter den Antwortenden, weil körperliche Arbeit eben nicht mit einem Managerjob vergleichbar sei.

MSC: 45 Prozent der Rednerinnen und Redner sind Frauen

Die Organisation der Münchner Sicherheitskonferenz rechtfertigt sich: Die "finale Frauenquote" unter den Sprechern im Hauptprogramm der diesjährigen Konferenz liege bei 45 Prozent. Das trifft aber offensichtlich nicht auf alle Formate zu.

Manche (Männer) uneinsichtig

Doch nicht bei allen Usern herrscht Einsicht. In den Antworten auf den ersten Tweet spielt einer das Thema herunter: Die Chinesen würden sich kaputtlachen, dass die Deutschen sich über so eine Frage aufregen, schließlich sei die deutsche Wirtschaft am absteigenden Ast. Er suggeriert, das sei das eigentliche Thema. Ein anderer behauptet, es gebe nun einmal keine weiblichen CEOs, was auch zu Widerspruch führt.

Der ehemalige Siemensvorstandsvorsitzende Joe Kaeser gelobt immerhin, nächstes Jahr wolle man das besser machen.

Das Foto sieht aus, als gäbe es kein Corona

Twitter-Nutzer kritisierten zudem, dass die Männer auf dem Foto trotz Corona-Pandemie eng beieinander saßen. Joe Kaeser stellte klar: "Es herrscht 2G+ und PCR-Test jeden Morgen VOR Beginn der Sitzungen. Sonst wäre das tatsächlich verantwortungslos."