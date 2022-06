Deutsche Helfer retten über 60 Migranten im Mittelmeer

Seenotrettung im Mittelmeer: Oft überfüllte Boote

"Sea-Eye" ist eine zivile Hilfsorganisation, die 2015 gegründet wurde - "um dem Sterben im Mittelmeer nicht länger tatenlos zuzusehen", heißt es auf der Webseite. Immer wieder nehmen zivile Seenotretter Bootsmigranten an Bord, die von den Küsten Nordafrikas über das Mittelmeer Richtung EU fahren, oft in überfüllten Booten. Das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt – immer wieder kommen Menschen bei der Überfahrt ums Leben.

Die Organisationen beklagen die geringe Hilfsbereitschaft der EU-Länder und dass sie oft warten müssen, um etwa von den italienischen Behörden einen sicheren Hafen zugewiesen zu bekommen, um dort die Menschen an Land bringen zu können.

2022 deutlich mehr angekommene Bootsmigranten in Italien

In Italien kritisieren vor allem rechte Parteien die Einsätze – unter anderem mit dem Vorwurf, dass manche Organisationen gemeinsame Sache mit Schleppern machten. 2022 stieg die Zahl der angekommenen Bootsmigranten in Italien deutlich. Bis Montag erreichten in diesem Jahr bislang fast 21.900 Migranten Italiens Küsten in Booten. Im selben Vorjahreszeitraum waren es rund 16.700.

