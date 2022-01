Deutlicher Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 894,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter von Höchstwert zu Höchstwert. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 894,3 an. Am Vortag hatte der Wert bei 840,3 gelegen. Vor einer Woche waren es 553,2 Fälle (Vormonat: 242,9).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 126.955 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es deutlich weniger, nämlich 74.405 Ansteckungen.

Allein in Berlin wurden 13.212 neue Corona-Infektionen registriert. Das Bundesland Berlin hat bei der Sieben-Tage-Inzidenz den höchsten Wert: In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich dort rechnerisch rund 1.593 von 100.000 Menschen. In einzelnen Stadtteilen wie Mitte, Pankow oder Spandau liegen die Zahlen noch deutlich höher.

Auch Zahl der Todesfälle steigt

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 214 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 193 Todesfälle. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 116.960.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8.871.795 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2, genesen sind den Angaben nach 7.331.200.