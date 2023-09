Tuchel traut Nagelsmann den Bundestrainerjob zu

"Er ist ein herausragender Trainer, das wird letztlich an ihm liegen, zunächst am DFB, dann an den beiden, ob sie den Weg zusammen gehen wollen." An "fachlicher Qualität oder Skills" werde es jedenfalls nicht scheitern. Ähnlich äußerte sich am Donnerstag auch Urs Fischer, Trainer des 1. FC Union Berlin sowie Pellegrino Matarazzo von 1899 Hoffenheim.

Leistungsniveau des DFB-Teams "nicht wie es sein soll"

Generell seien der Verband und die Nationalmannschaft nicht sein "cup of tea", sagte Tuchel vor dem Ligaspiel des FC Bayern gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/Radioreportage im BR24Sport Livecenter). Er äußerte sich dann doch deutlich: Bei Matthias Sammers kritischem SZ-Interview über Missstände beim DFB habe es wenig zu widersprechen gegeben.

"Es ist auf jeden Fall etwas zu tun", betonte Tuchel. Es sei "mit Sicherheit nicht damit getan, ein Freundschaftsspiel gewonnen zu haben, da muss auf jeden Fall eine Wende her. Das ist nicht auf dem Niveau, auf dem es sein muss."

Nagelsmann nur einer von vielen Kandidaten

Nagelsmann, früherer Bayern-Trainer und einst Tuchels Assistent beim FC Augsburg II, gilt bei der Bundestrainersuche des DFB derzeit als Favorit. Konkrete Gespräche wurden zwar noch nicht geführt, der DFB soll allerdings Kontakt zu Nagelsmann aufgenommen haben, wie unterschiedliche Medien berichten. Der FC Bayern München hatte zuvor angekündigt, Nagelsmann, der beim Rekordmeister noch unter Vertrag steht, unter bestimmten Bedingungen freizugeben.

Neben Julian Nagelsmann wird vor allem der frühere FC-Bayern-Coach und ehemalige niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal genannt. ARD-Fußballexperte Bastian Schweinsteiger und Weltmeisterkapitän Philipp Lahm hatten sich für den 72-Jährigen ausgesprochen. Weitere Namen, die gehandelt werden, sind Stefan Kuntz (derzeit türkischer Nationaltrainer), Oliver Glasner (zuletzt Eintracht Frankfurt) und auch Felix Magath.